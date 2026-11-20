La batalla en el Reino del Trébol sigue subiendo de tono con el paso del tiempo y, por eso, la temporada 2 del anime “Black Clover” de Crunchyroll se ha convertido en una de las citas semanales de miles de espectadores. Y es que cada capítulo cierra una pelea y abre otra, y los fans ya hacen cuentas de cuántos enfrentamientos faltan para que la guerra contra la Tríada Oscura (o ’Dark Triad’) llegue a su punto más alto. Ahora, el reflector cae sobre Yuno y Langris, dos figuras de la ficción que comparten pantalla frente a uno de los rivales más peligrosos de la saga. Así, si no te quieres perder este combate, aquí te cuento cuándo llega el episodio 8 de esta entrega, a qué hora se puede ver y más detalles al respecto.

Vale precisar que el capítulo 02x07 del show televisivo, titulado “Beyond Despair” (en español: “Al no rendirnos”), mostró a Noelle y sus aliados contra Megicula.

Y, eventualmente, la llegada de Nozel, su hermano mayor, cambió el rumbo de la batalla.

Entonces, en el nuevo episodio, se espera que veamos a Yuno y Langris enfrentándose a Zenon, quien ya liberó el 100% de su poder demoníaco.

Antes de continuar, mira una escena de “Black Clover”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

El episodio 8 de la temporada 2 del anime se estrena el sábado 21 de noviembre del 2026, bajo el título “The Devil’s Heart” (o “El corazón del diablo”).

De esta manera, la serie respeta el ritmo de lanzamiento semanal que la caracteriza desde su inicio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, el capítulo sale al aire a las 11:00 p.m. (hora local) por TV Tokyo y sus cadenas afiliadas.

Y, más tarde, llega al streaming internacional de acuerdo con el siguiente horario según países:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 21 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del sábado 21 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del sábado 21 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del sábado 21 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del sábado 21 de noviembre España 5:00 p.m. del sábado 21 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

“Black Clover” se puede ver de manera exclusiva en Crunchyroll para los usuarios fuera de Japón.

Por lo tanto, para acceder a este episodio sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Langris Vaude es un personaje clave de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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