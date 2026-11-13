Noelle Silva en una escena oficial del episodio 7 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)
Noelle Silva en una escena oficial del episodio 7 de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)
Carla Ocaña
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Gracias a su segunda temporada, el anime mantiene a sus fans en vilo semana a semana y, tras la irrupción de Megicula en la historia, la pregunta clave es: cuándo llega el siguiente capítulo de la y cómo verlo a través de . Por eso, aquí te presento la fecha y la hora de lanzamiento oficial del episodio 7 de esta entrega de la serie. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el capítulo 02x06 del show televisivo cerró con la aparición de Megicula, la demonio de mayor rango, justo cuando Noelle estaba a punto de vencer a Vanica.

En este contexto, Noelle y sus compañeros no pueden usar su magia con libertad por la Curse-Warding Magic de Megicula y ni el ataque suicida de Gaja logra su objetivo.

Y, eventualmente, Asta y Luck llegan, evitan lo peor y lanzan una nueva ofensiva.

Antes de continuar, mira el opening de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Bajo el título “Beyond Despair” (en español: “Más allá de la desesperación”), este episodio del anime se estrena el sábado 14 de noviembre del 2026.

De esta manera, la temporada 2 de la producción mantiene su ritmo de lanzamiento semanal.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, el capítulo 7 de segunda entrega de “Black Clover” se emite a las 11:00 p.m. (hora local).

Sin embargo, para el streaming internacional, estos son los horarios de estreno:

PaísesHorario
Estados Unidos8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 14 de noviembre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica10:00 a.m. del sábado 14 de noviembre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador11:00 a.m. del sábado 14 de noviembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico12:00 p.m. del sábado 14 de noviembre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil1:00 p.m. del sábado 14 de noviembre
España5:00 p.m. del sábado 14 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

“Black Clover” está disponible de forma exclusiva en Crunchyroll para el público fuera de Japón.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Rill Boismortier, el joven capitán de la orden de los Ciervos Aguamarina, en una escena del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)
Rill Boismortier, el joven capitán de la orden de los Ciervos Aguamarina, en una escena del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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