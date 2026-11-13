Gracias a su segunda temporada, el anime “Black Clover” mantiene a sus fans en vilo semana a semana y, tras la irrupción de Megicula en la historia, la pregunta clave es: cuándo llega el siguiente capítulo de la producción y cómo verlo a través de Crunchyroll. Por eso, aquí te presento la fecha y la hora de lanzamiento oficial del episodio 7 de esta entrega de la serie. ¡Presta atención y anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el capítulo 02x06 del show televisivo cerró con la aparición de Megicula, la demonio de mayor rango, justo cuando Noelle estaba a punto de vencer a Vanica.

En este contexto, Noelle y sus compañeros no pueden usar su magia con libertad por la Curse-Warding Magic de Megicula y ni el ataque suicida de Gaja logra su objetivo.

Y, eventualmente, Asta y Luck llegan, evitan lo peor y lanzan una nueva ofensiva.

Antes de continuar, mira el opening de “Black Clover” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

Bajo el título “Beyond Despair” (en español: “Más allá de la desesperación”), este episodio del anime se estrena el sábado 14 de noviembre del 2026.

De esta manera, la temporada 2 de la producción mantiene su ritmo de lanzamiento semanal.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

En Japón, el capítulo 7 de segunda entrega de “Black Clover” se emite a las 11:00 p.m. (hora local).

Sin embargo, para el streaming internacional, estos son los horarios de estreno:

Países Horario Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 11:00 a.m. (ET) del sábado 14 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del sábado 14 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del sábado 14 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del sábado 14 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del sábado 14 de noviembre España 5:00 p.m. del sábado 14 de noviembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “BLACK CLOVER” - TEMPORADA 2?

“Black Clover” está disponible de forma exclusiva en Crunchyroll para el público fuera de Japón.

Por lo tanto, para disfrutar de este capítulo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Rill Boismortier, el joven capitán de la orden de los Ciervos Aguamarina, en una escena del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

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