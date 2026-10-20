La segunda temporada de “Black Clover”, que adapta el Arco del Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc) y la guerra contra la Tríada Oscura, empezó el 3 de octubre de 2026 y tras la emisión de los primeros episodios, la crítica y la recepción del público han sido abrumadoramente positivas, calificándolo como un regreso triunfal tras cinco años de espera. Asimismo, indicaron que la nueva entrega ha abandonado el ritmo lento y los capítulos de relleno del anime clásico para ofrecer una narrativa concisa y llena de acción constante.

De hecho, los tres primeros episodios alcanzaron puntuaciones sobresalientes en plataformas como IMDb, con promedios de 9.4, 9.2 y un impactante 9.8 respectivamente. Con esto, el anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata, se ha posicionado como uno de los mejores estrenos de anime del año.

En los primeros episodios de la segunda temporada de “Black Clover”, los Caballeros Mágicos se preparan para la siguiente fase de la guerra contra el Reino de la Pica, la primera puerta del inframundo se abre por completo, Mereoleona Vermillion desata todo su poder de encarnación de fuego infernal, y Asta finalmente despliega su Unión Demoníaca (Devil Union) al 100% junto a Liebe.

La segunda temporada de "Black Clover, que incluirá emocionantes batallas, contará con un total estimado de 26 episodios divididos en dos partes o cours (Foto: Studio Pierrot)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?

Crunchyroll confirmó que los animes más importantes de la temporada de otoño de 2026 contarán con doblaje en inglés y español. Esto incluye a la tercera entrega de “The Apothecary Diaries”, “Firefly Wedding”, “Overgeared”, “Magic Knight Rayearth” y la segunda temporada de “Black Clover”.

El doblaje al inglés de de los nuevos episodios de “Black Clover” estarán disponibles semanalmente a partir del sábado 17 de octubre, tan solo dos semanas después de que comenzara la emisión con subtítulos en japonés.

Pero aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento del doblaje al español de la segunda y última temporada de “Black Clover”. Normalmente, suele tardar entre dos a cuatro semanas respecto al estreno del episodio subtitulado. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial.

Asimismo, Crunchyroll también compartió la lista de reparto de voces y del equipo de producción de los nuevos capítulos del popular anime.

REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Asta, con la voz de Dallas Reid

Yuno, con la voz de Micah Solusod

Liebe, con la voz de Bryce Papenbrook

Nacht, con la voz de Max Mittelman

Albert, con la voz de T.J. Anthony

Charlotte, con la voz de Colleen Clinkenbeard

Dante, con la voz de Patrick Seitz

Dorothy, con la voz de Jad Saxton

Fuegoleon, con la voz de J. Michael Tatum

Gimodelo, con la voz de Ray Chase

Jack, con la voz de Justin Cook

Julius, con la voz de Robert McCollum

King Clover, con la voz de Sonny Strait

Langris, con la voz de Clifford Chapin

Lotus, con la voz de Brad Hawkins

Makusa, con la voz de Quinn Angell

Mereoleona, con la voz de Monica Rial

Morgen, con la voz de Tom Aglio

Morris, con la voz de Chuck Huber

Narrador, con la voz de Cris George

Nozel, con la voz de Ricco Fajardo

Rades, con la voz de Bryan Massey

Ralph, con la voz de Keith Silverstein

Rill, con la voz de Derick Snow

Sally, con la voz de Trina Nishimura

Sekke, con la voz de Garret Storms

Valtos, con la voz de Christopher Guerrero

Zenon, con la voz de Zeno Robinson

EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”

Estudio: Crunchyroll

Productores de estudio: Justin Cook, Michael Harcourt, Nathanael Harrison

Productora: Susie Nixon

Adaptación: Bonny Clinkenbeard

Preparación de adaptación: Benjamin Tehrani

Director de doblaje: Jason Lord

Asistente de dirección de voz: Ryan Negrón

Coordinación de talentos: Tara A. Williams, Brittni Hurley

Gerentes de ingeniería: Gino Palencia, Brandon Peters

Ingeniero: August Cline

Mixer: Rickey Watkins

Yuno Grinberryall se enfrentó a Zenon en el segundo episodio de la segunda y última temporada de la serie anime "Black Clover" (Foto: Studio Pierrot)

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