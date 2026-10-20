La segunda temporada de “Black Clover”, que adapta el Arco del Reino de la Pica (Spade Kingdom Raid Arc) y la guerra contra la Tríada Oscura, empezó el 3 de octubre de 2026 y tras la emisión de los primeros episodios, la crítica y la recepción del público han sido abrumadoramente positivas, calificándolo como un regreso triunfal tras cinco años de espera. Asimismo, indicaron que la nueva entrega ha abandonado el ritmo lento y los capítulos de relleno del anime clásico para ofrecer una narrativa concisa y llena de acción constante.
De hecho, los tres primeros episodios alcanzaron puntuaciones sobresalientes en plataformas como IMDb, con promedios de 9.4, 9.2 y un impactante 9.8 respectivamente. Con esto, el anime basado en el manga escrito e ilustrado por Yuki Tabata, se ha posicionado como uno de los mejores estrenos de anime del año.
En los primeros episodios de la segunda temporada de “Black Clover”, los Caballeros Mágicos se preparan para la siguiente fase de la guerra contra el Reino de la Pica, la primera puerta del inframundo se abre por completo, Mereoleona Vermillion desata todo su poder de encarnación de fuego infernal, y Asta finalmente despliega su Unión Demoníaca (Devil Union) al 100% junto a Liebe.
¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOBLAJE DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”?
Crunchyroll confirmó que los animes más importantes de la temporada de otoño de 2026 contarán con doblaje en inglés y español. Esto incluye a la tercera entrega de “The Apothecary Diaries”, “Firefly Wedding”, “Overgeared”, “Magic Knight Rayearth” y la segunda temporada de “Black Clover”.
El doblaje al inglés de de los nuevos episodios de “Black Clover” estarán disponibles semanalmente a partir del sábado 17 de octubre, tan solo dos semanas después de que comenzara la emisión con subtítulos en japonés.
Pero aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento del doblaje al español de la segunda y última temporada de “Black Clover”. Normalmente, suele tardar entre dos a cuatro semanas respecto al estreno del episodio subtitulado. Por lo pronto, solo queda esperar el anuncio oficial.
Asimismo, Crunchyroll también compartió la lista de reparto de voces y del equipo de producción de los nuevos capítulos del popular anime.
REPARTO DE VOCES DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”
- Asta, con la voz de Dallas Reid
- Yuno, con la voz de Micah Solusod
- Liebe, con la voz de Bryce Papenbrook
- Nacht, con la voz de Max Mittelman
- Albert, con la voz de T.J. Anthony
- Charlotte, con la voz de Colleen Clinkenbeard
- Dante, con la voz de Patrick Seitz
- Dorothy, con la voz de Jad Saxton
- Fuegoleon, con la voz de J. Michael Tatum
- Gimodelo, con la voz de Ray Chase
- Jack, con la voz de Justin Cook
- Julius, con la voz de Robert McCollum
- King Clover, con la voz de Sonny Strait
- Langris, con la voz de Clifford Chapin
- Lotus, con la voz de Brad Hawkins
- Makusa, con la voz de Quinn Angell
- Mereoleona, con la voz de Monica Rial
- Morgen, con la voz de Tom Aglio
- Morris, con la voz de Chuck Huber
- Narrador, con la voz de Cris George
- Nozel, con la voz de Ricco Fajardo
- Rades, con la voz de Bryan Massey
- Ralph, con la voz de Keith Silverstein
- Rill, con la voz de Derick Snow
- Sally, con la voz de Trina Nishimura
- Sekke, con la voz de Garret Storms
- Valtos, con la voz de Christopher Guerrero
- Zenon, con la voz de Zeno Robinson
EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE LA TEMPORADA 2 DE “BLACK CLOVER”
- Estudio: Crunchyroll
- Productores de estudio: Justin Cook, Michael Harcourt, Nathanael Harrison
- Productora: Susie Nixon
- Adaptación: Bonny Clinkenbeard
- Preparación de adaptación: Benjamin Tehrani
- Director de doblaje: Jason Lord
- Asistente de dirección de voz: Ryan Negrón
- Coordinación de talentos: Tara A. Williams, Brittni Hurley
- Gerentes de ingeniería: Gino Palencia, Brandon Peters
- Ingeniero: August Cline
- Mixer: Rickey Watkins
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