Luffy vuelve a zarpar y lo hace con un look renovado. Y es que Netflix prepara “The One Piece”, el anime remake a cargo de Wit Studio que reimagina desde cero la aventura creada por Eiichirō Oda. Así, si quieres saber qué muestra exactamente la nueva imagen oficial de la serie que compartió la famosa plataforma de streaming de la “N” roja, qué se ha revelado sobre el proyecto y qué lugar ocupa la producción dentro de este universo ficticio, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!
Vale precisar que el show televisivo adapta la saga de ‘East Blue’, el arco que abre el manga.
Aquí, el protagonista tiene 17 años y sale a buscar el tesoro conocido como “One Piece” con su recién formada tripulación.
En ese sentido, la historia nace en el océano donde vivió Gold Roger, el pirata que inspira a Luffy a convertirse en pirata y a perseguir ese botín.
Y, en este tramo, conoce a los futuros integrantes de los Sombrero de Paja. Es decir, su primera temporada llegará hasta el encuentro de Luffy con Sanji, el segundo chef del restaurante flotante Baratie.
¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA IMAGEN OFICIAL DE “THE ONE PIECE”?
La imagen, publicada por Screen Rant el pasado jueves 19 de noviembre del 2026, presenta a Luffy en compañía de Koby, anticipando el comienzo de su travesía.
De esta manera, plantea el reencuentro del público con los orígenes de la aventura creada por Eiichirō Oda.
Cabe resaltar que Koby es el joven aspirante a marino que fue el primer aliado que conoció Luffy al iniciar su viaje, tras ser liberado de los Piratas de Alvida.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE ONE PIECE” Y CUÁNTOS EPISODIOS TIENE?
“The One Piece” ha programado su lanzamiento en el catálogo de Netflix para febrero del 2027.
Por otro lado, se ha revelado que sus siete episodios llegarán juntos, con una duración total cercana a los 300 minutos (se calcula unos 43 minutos por capítulo).
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “THE ONE PIECE”?
El equipo creativo detrás de “The One Piece” incluye a:
- Dirección: Masashi Koizuka
- Guion de la serie: Taku Kishimoto
- Diseño de personajes y dirección de animación: Kyoji Asano
- Dirección de arte: Tomonori Kuroda
MIRA EL TRÁILER DE “THE ONE PIECE”
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