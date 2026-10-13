Este martes 13 de octubre a las 8:00 p. m., el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevó a cabo el III Simulacro Nacional Multipeligro del año bajo el lema “¡Elige Prepararte!” | Foto: Andina / EC / Composición EC
Este martes 13 de octubre a las 8:00 p. m., el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) llevó a cabo el III Simulacro Nacional Multipeligro del año bajo el lema “¡Elige Prepararte!” | Foto: Andina / EC / Composición EC
Por Redacción EC

A las 8:07 p. m. de este martes 13 de octubre, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desarrolló el III Simulacro Nacional Multipeligro del año, ejercicio donde se activó el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), que envió una alerta de tsunami a los celulares de miles de peruanos.

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