A las 8:07 p. m. de este martes 13 de octubre, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desarrolló el III Simulacro Nacional Multipeligro del año, ejercicio donde se activó el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), que envió una alerta de tsunami a los celulares de miles de peruanos.

“Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones”, fue la notificación emitida como parte del ejercicio preventivo.

Este también incluyó las siguientes indicaciones: “Evacua hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades”, con el objetivo de familiarizar a la ciudadanía con este tipo de avisos ante posibles situaciones de riesgo.

Alerta Sismate emtida este viernes 13 de octubre | Foto: EC

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¿Cómo funciona la alerta Sismate?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) es una herramienta implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para difundir avisos masivos a teléfonos móviles ante situaciones de peligro inminente.

Su finalidad es alertar oportunamente a la población frente a emergencias como sismos, tsunamis, lluvias intensas, huaicos y otros desastres naturales.

Para ello, utiliza la tecnología Cell Broadcast, que permite transmitir mensajes de manera simultánea a los dispositivos compatibles ubicados dentro de una zona geográfica determinada, sin necesidad de contar con una lista de números telefónicos.

El ejercicio se realizó en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

¿Cómo se desarrolló el III Simulacro Nacional Multipeligro?

El ejercicio se realizó como parte del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y en cumplimiento de la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD, con escenarios adaptados a las características geográficas y los riesgos de cada región del país.

En Lima Metropolitana y el Callao, el simulacro incluyó situaciones de sismo de gran magnitud y tsunami, mientras que en otras localidades se pusieron a prueba protocolos de respuesta ante lluvias intensas, huaicos, aluviones e inundaciones.

Imágenes del III Simulacro Nacional Multipeligro en el Centro Histórico de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Según el Indeci, estas actividades buscan evaluar los Planes de Operaciones de Emergencia y promover la elaboración de Planes Familiares de Emergencia para fortalecer la preparación y respuesta ante posibles desastres.