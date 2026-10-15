La espera terminó para los fanáticos de la obra de Hirohiko Araki. El esperado Capítulo 5 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run - 2nd STAGE” ya tiene fecha y hora confirmada para su lanzamiento global. Los seguidores de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli podrán continuar disfrutando del intenso desarrollo de esta mítica carrera a través de las pantallas de Netflix.

¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run: 2nd STAGE” en Netflix?

El nuevo episodio estará disponible a nivel mundial este viernes 16 de octubre. Como es habitual con las producciones de anime en la plataforma, el lanzamiento se ajustará al horario estándar de estrenos simulcast y global de Netflix.

México: 01:00 AM.

01:00 AM. Costa Rica: 01:00 AM.

01:00 AM. Guatemala: 01:00 AM.

01:00 AM. El Salvador: 01:00 AM.

01:00 AM. Honduras: 01:00 AM.

01:00 AM. Perú: 02:00 AM.

02:00 AM. Colombia: 02:00 AM.

02:00 AM. Ecuador: 02:00 AM.

02:00 AM. Panamá: 02:00 AM.

02:00 AM. Venezuela: 03:00 AM.

03:00 AM. Bolivia: 03:00 AM.

03:00 AM. Paraguay: 03:00 AM.

03:00 AM. República Dominicana: 03:00 AM.

03:00 AM. Argentina: 04:00 AM.

04:00 AM. Chile: 04:00 AM.

04:00 AM. Uruguay: 04:00 AM.

04:00 AM. Brasil: 04:00 AM.

04:00 AM. España: 09:00 AM.

¿Dónde ver online el Capítulo 5 de “Steel Ball Run”?

El capítulo 5 de esta segunda etapa estará disponible de forma exclusiva a través del catálogo oficial de Netflix.

Para poder disfrutar del episodio con la mejor calidad de audio y video, necesitarás contar con una suscripción activa a la plataforma. El episodio contará con la opción de audio en su idioma original (japonés) con subtítulos en español, así como la disponibilidad del doblaje según tu región.

Tráiler oficial

Personajes principales

Johnny Joestar: Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas.

Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas. Gyro Zeppeli: Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la Rotación ( Spin ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal.

Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la ( ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal. Diego “Dio” Brando: Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino.

Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino. Sandman (Soundman): Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu.

Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu. Presidente Funny Valentine: El máximo mandatario de los Estados Unidos y la mente maestra detrás de la cara oculta de la carrera. Su objetivo final es asegurar el poder absoluto utilizando los restos sagrados escondidos en el trayecto.

Ficha técnica