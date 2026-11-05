La expectativa entre los fans del anime y el manga está en su punto más alto. La legendaria obra de Hirohiko Araki sigue conquistando las pantallas, y la adaptación del arco de la carrera transcontinental llega a uno de sus episodios más decisivos. Si estás esperando el lanzamiento del capítulo 8 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre su fecha y horarios de estreno.

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 de “JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run: 2nd STAGE” en Netflix?

El capítulo 8 se habilita globalmente a primera hora según el huso horario del Pacífico (PST), estándar de la plataforma. Consulta la hora exacta de estreno según tu país para ser de los primeros en verlo:

México: 01:00 AM.

01:00 AM. Costa Rica: 01:00 AM.

01:00 AM. Guatemala: 01:00 AM.

01:00 AM. El Salvador: 01:00 AM.

01:00 AM. Honduras: 01:00 AM.

01:00 AM. Perú: 02:00 AM.

02:00 AM. Colombia: 02:00 AM.

02:00 AM. Ecuador: 02:00 AM.

02:00 AM. Panamá: 02:00 AM.

02:00 AM. Venezuela: 03:00 AM.

03:00 AM. Bolivia: 03:00 AM.

03:00 AM. Paraguay: 03:00 AM.

03:00 AM. República Dominicana: 03:00 AM.

03:00 AM. Argentina: 04:00 AM.

04:00 AM. Chile: 04:00 AM.

04:00 AM. Uruguay: 04:00 AM.

04:00 AM. Brasil: 04:00 AM.

04:00 AM. España: 09:00 AM.

¿Dónde ver online el Capítulo 8 de “Steel Ball Run”?

El capítulo 8 de esta segunda etapa estará disponible de forma exclusiva a través del catálogo oficial de Netflix.

Para poder disfrutar del episodio con la mejor calidad de audio y video, necesitarás contar con una suscripción activa a la plataforma. El episodio contará con la opción de audio en su idioma original (japonés) con subtítulos en español, así como la disponibilidad del doblaje según tu región.

Tráiler oficial

Personajes principales

Johnny Joestar: Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas.

Un exjockey prodigio que quedó parapléjico tras un incidente del pasado. Se une a la carrera obsesionado con descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro Zeppeli, la cual le devolvió temporalmente la movilidad en las piernas. Gyro Zeppeli: Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la Rotación ( Spin ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal.

Un enigmático ejecutor procedente del Reino de Nápoles que domina la técnica ancestral de la ( ). Compite en la Steel Ball Run con el objetivo de obtener la amnistía para un niño inocente sentenciado a muerte en su tierra natal. Diego “Dio” Brando: Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino.

Un jinete de origen británico altamente ambicioso, meticuloso e implacable. Su único objetivo es alcanzar la victoria absoluta y la gloria, sin importar las alianzas temporales o las traiciones que deba realizar en el camino. Sandman (Soundman): Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu.

Un corredor nativo americano que participa en el torneo a pie sin utilizar caballo. Su objetivo es ganar el premio en efectivo para comprar y proteger las tierras sagradas de su tribu. Presidente Funny Valentine: El máximo mandatario de los Estados Unidos y la mente maestra detrás de la cara oculta de la carrera. Su objetivo final es asegurar el poder absoluto utilizando los restos sagrados escondidos en el trayecto.

Ficha técnica