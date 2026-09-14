La espera terminó para los fanáticos del anime: Netflix confirmó que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo Infinito” (Infinity Castle) llegará a su catálogo el próximo 28 de septiembre. Tras arrasar en la taquilla global, la primera entrega de esta esperada trilogía cinematográfica dará el salto al streaming masivo para marcar el inicio del desenlace definitivo en la lucha contra Muzan Kibutsuji.

Fecha de estreno confirmada en Netflix: ¿Cuándo y a qué hora ver “Castillo Infinito”?

Netflix reveló de forma oficial que la película estará disponible a partir del 28 de septiembre de 2026. Los horarios habituales de lanzamiento para los estrenos globales de la plataforma suelen ajustarse según la zona geográfica:

México, Costa Rica, El Salvador: 01:00 AM

01:00 AM Colombia, Perú, Ecuador: 02:00 AM

02:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia: 03:00 AM

03:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 04:00 AM

04:00 AM España: 09:00 AM

¿De qué trata “Demon Slayer: Castillo Infinito”? Sinopsis sin spoilers

Tras los intensos eventos del Arco del Entrenamiento Hashira, las fuerzas del Cuerpo de Cazadores de Demonios son arrastradas de manera repentina a la dimensión cambiante del Castillo Infinito, el dominio directo de Muzan Kibutsuji.

En esta primera entrega cinematográfica, Tanjiro Kamado, Nezuko, los Pilares y el resto de los cazadores quedan atrapados en un laberinto en constante rotación espacial. Allí deberán separarse para enfrentar los combates más cruentos y decisivos de sus vidas contra las Lunas Superiores restantes antes del enfrentamiento final contra el Rey de los Demonios.

El impacto en taquilla y animación a cargo de Ufotable

La cinta se consolida como uno de los eventos cinematográficos más importantes en la historia de la animación japonesa. Producida por el aclamado estudio Ufotable, la película destaca por elevar nuevamente el estándar técnico del anime, integrando secuencias de combate dinámicas con CGI tridimensional que recrea la arquitectura fluida del Castillo Infinito.

En su paso por las salas de cine internacionales, la película rompió múltiples récords de asistencia y recaudación en Norteamérica, Asia y Latinoamérica, posicionándose como un hito absoluto en la franquicia.

¿Es una trilogía? El futuro de la franquicia “Demon Slayer”

Para adaptar los últimos capítulos del manga original de Koyoharu Gotouge, Aniplex y Ufotable apostaron por un formato de trilogía de películas. La entrega que aterriza en Netflix el 28 de septiembre representa apenas la primera parte (Part 1) de esta gran conclusión. La segunda y tercera parte continúan en desarrollo para completar el cierre definitivo de la saga.