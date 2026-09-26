El calendario escolar tendrá una modificación importante en una región del Perú debido a las medidas preventivas adoptadas ante las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño y el riesgo de lluvias intensas durante los próximos meses. Las autoridades educativas decidieron adelantar la fecha de culminación de las clases y reorganizar parte de las jornadas previstas para octubre, con el objetivo de mantener la programación anual y reducir posibles riesgos para la comunidad educativa, especialmente ante eventuales situaciones de emergencia que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades escolares. Descubre qué departamento terminará antes el Año Escolar 2026, por qué se tomó esta decisión y cómo cambiará el cronograma de clases.

¿QUÉ DEPARTAMENTO DEL PERÚ TERMINARÁ ANTES EL AÑO ESCOLAR 2026 Y POR QUÉ?

La región que modificará la fecha de culminación del periodo escolar es La Libertad. La Gerencia Regional de Educación (GRE) estableció que las actividades educativas finalizarán el miércoles 2 de diciembre de 2026. La decisión responde a las acciones preventivas adoptadas frente a las condiciones vinculadas con el Fenómeno El Niño y la posibilidad de lluvias intensas que podrían generar situaciones de emergencia.

La medida regional se encuentra respaldada por el Decreto Supremo 124-2026-PCM, mediante el cual se declaró el estado de emergencia debido a la presencia del Fenómeno El Niño en el país. Con este cambio, las autoridades buscan priorizar la seguridad de la comunidad educativa y adecuar anticipadamente la planificación escolar.

La disposición alcanza aproximadamente a 535.863 estudiantes distribuidos en las 15 UGEL de La Libertad, según informa el diario La República.

¿QUÉ INSTITUCIONES Y ESTUDIANTES ESTÁN INCLUIDOS EN LA MEDIDA?

El cambio de calendario comprende a distintos servicios educativos de la región y no se limita únicamente a los colegios de Educación Básica Regular. La disposición alcanza a instituciones públicas y privadas de diferentes modalidades y niveles.

Entre los establecimientos incluidos figuran:

Instituciones de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial.

Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro).

Institutos y escuelas de educación superior tecnológica y pedagógica.

Centros de formación artística, tanto públicos como privados.

La medida también considera los distintos niveles, ciclos, modelos de servicio y formas de atención contemplados dentro de las instituciones alcanzadas por la disposición regional.

Foto referencial.

¿HABRÁ CLASES DURANTE EL FERIADO DE OCTUBRE Y CÓMO SE RECUPERARÁN LAS JORNADAS?

Para reorganizar el calendario sin disminuir las jornadas previstas, la GRE incorporará como periodo lectivo la semana de gestión que estaba programada inicialmente del 12 al 16 de octubre. Los días correspondientes a gestión serán trasladados posteriormente a diciembre.

Asimismo, se estableció que el jueves 8 de octubre habrá clases pese a ser feriado por el Día del Combate de Angamos. Las otras cuatro jornadas hábiles serán compensadas mediante actividades presenciales y trabajos formativos para desarrollar en casa durante octubre y noviembre, según la planificación de cada institución.

En los colegios privados, el cumplimiento de la recalendarización será obligatorio. Estos centros también podrán acordar mecanismos adicionales de recuperación con las familias. En total, la programación regional contempla 166 días lectivos y 40 días de gestión.

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