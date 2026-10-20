La congestión vehicular es uno de los principales problemas de movilidad de Lima Metropolitana. Cada día, conductores y pasajeros afrontan recorridos que pueden prolongarse mucho más de lo previsto, especialmente durante las horas de ingreso y salida de los centros de trabajo. Según la información difundida por Infobae, el Ministerio del Interior identifica entre las franjas más complicadas de la mañana el periodo de 6:00 a 9:00, con mayor intensidad entre las 8:00 y las 9:00. Por la tarde, el retorno a casa vuelve a elevar la demanda de las principales avenidas y vías expresas.

¿Cuáles son las horas punta de tráfico en Lima?

La primera franja crítica se presenta entre las 6:00 y las 9:00 a. m., cuando los vehículos se dirigen hacia los principales centros laborales y educativos. El periodo de mayor intensidad se concentra entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana. Durante esas horas, la avenida Javier Prado, la Vía Expresa de Paseo de la República y la avenida Faustino Sánchez Carrión suelen registrar una circulación lenta, especialmente en los tramos que conectan distritos residenciales con San Isidro, San Borja y el Cercado de Lima.

Por la tarde, el tránsito vuelve a complicarse entre las 6:00 y las 9:00 p. m., cuando los trabajadores regresan a sus hogares. Según los datos de TomTom citados en el reporte de Infobae, el aumento más pronunciado del tiempo de viaje se registra entre las 6:00 y las 7:00 p. m., con demoras que pueden llegar a 33 minutos adicionales frente a un recorrido sin congestión. La Panamericana Sur, la avenida Túpac Amaru y la avenida Tomás Marsano figuran entre las vías que pueden presentar importantes acumulaciones de vehículos durante este periodo.

¿Qué avenidas conviene evitar durante el tráfico intenso?

Entre las vías que requieren mayor planificación está la avenida Javier Prado, uno de los corredores que conectan diferentes distritos de la capital y que concentra desplazamientos particulares y transporte público. También conviene revisar las condiciones de Canaval y Moreyra, Tomás Marsano y las avenidas Aviación y Huánuco, señaladas entre los puntos críticos de congestión. La situación puede empeorar cuando se producen accidentes, cierres parciales o trabajos de mantenimiento que reducen los carriles disponibles.

Las obras viales también pueden generar demoras adicionales en sectores de San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita, Miraflores y Chorrillos. Por ello, no existe una ruta alternativa que garantice siempre un viaje más rápido: una calle secundaria puede congestionarse si muchos conductores intentan evitar una avenida principal. Antes de salir, lo más conveniente es comprobar las condiciones de la ruta completa y comparar las opciones disponibles según el punto de partida, el destino y la hora del desplazamiento.

¿Cómo evitar las demoras y planificar mejor tus viajes?

Una de las recomendaciones más prácticas es consultar aplicaciones como Google Maps y Waze antes de encender el vehículo. Ambas herramientas muestran las condiciones del tráfico y ofrecen estimaciones del tiempo de viaje, además de alertas sobre accidentes, cierres y otros incidentes reportados. Revisar estas aplicaciones unos minutos antes de salir permite comparar recorridos y decidir si conviene cambiar de ruta o postergar el viaje cuando los horarios lo permitan.

También es recomendable salir con anticipación, evitar programar varias actividades con tiempos demasiado ajustados y considerar el transporte público para determinados trayectos. Si el destino está cerca de una estación de transporte masivo, combinar el automóvil con el Metro de Lima o el Metropolitano puede ayudar a reducir el tiempo que se pasa en las zonas más congestionadas. La planificación es especialmente importante los viernes y las vísperas de feriados, cuando el movimiento hacia áreas comerciales y de entretenimiento puede incrementar la carga vehicular.

¿Qué días hay menos tráfico en Lima?

Aunque la congestión depende de la ruta y de las incidencias del día, los lunes y martes suelen presentar condiciones más favorables que los viernes en determinados corredores. La diferencia responde, entre otros factores, a los desplazamientos por actividades sociales, comerciales y recreativas que aumentan al cierre de la semana. No obstante, el tráfico puede variar por distrito, accidentes, obras o eventos, por lo que es recomendable revisar las condiciones de circulación antes de salir.

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