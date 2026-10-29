Congestión vehicular y desorden en desvíos de la Av. Canadá. (Latina)
Congestión vehicular y desorden en desvíos de la Av. Canadá. (Latina)
Por Redacción EC

Los desvíos en la Av. Canadá generaron congestión vehicular durante la primera hora punta este jueves 29 de octubre debido a la aplicación del anunciado plan de desvíos por la Municipalidad de Lima. El embotellamiento impactó de manera directa en el tránsito habitual de los distritos de La Victoria, San Borja y San Luis desde las 7:00 a.m.

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