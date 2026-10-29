Los desvíos en la Av. Canadá generaron congestión vehicular durante la primera hora punta este jueves 29 de octubre debido a la aplicación del anunciado plan de desvíos por la Municipalidad de Lima. El embotellamiento impactó de manera directa en el tránsito habitual de los distritos de La Victoria, San Borja y San Luis desde las 7:00 a.m.

El punto de mayor tráfico vehicular ocurrió en la intersección con la Av. Aviación, en el límite entre La Victoria y San Borja, donde la policía restringió el paso de autos privados. La falta de información provocó discusiones entre los choferes y el personal desplegado en la zona.

Trabajadores de instituciones ubicadas en la zona afectada por las obras y los desvíos intentaron ingresar con pases laborales, pero los efectivos policiales impidieron su tránsito por la arteria intervenida. Esta confusión forzó a los conductores a realizar giros imprevistos hacia calles residenciales que colapsaron en pocos minutos.

Los buses de transporte público y los camiones de carga mantuvieron la circulación por las vías principales de los desvíos. Sin embargo, la acumulación de unidades en los paraderos autorizados redujo la velocidad de desplazamiento a solo 10 km/h.

Detalles de las obras y los desvíos en la Av. Canadá

La Municipalidad de Lima ejecuta la construcción de la Vía Rápida Canadá con una inversión de S/226 millones para interconectar Ate, San Borja y San Luis. El proyecto contempla un plazo de ejecución de 11 meses e incluye la edificación de tres viaductos clave.

El cierre del paso vehicular abarca el tramo comprendido entre las avenidas Arqueología y Circunvalación desde la noche del martes 27 de octubre. Los conductores de automóviles livianos deben emplear como rutas alternas las avenidas Julio Bailetti, Del Aire y Nicolás Arriola.

Los vecinos residentes en las zonas intervenidas de San Borja y San Luis reciben salvoconductos tras un empadronamiento previo para acceder a sus viviendas. La obra comprende también el reemplazo de la carpeta asfáltica, la reconstrucción de veredas y una ciclovía.