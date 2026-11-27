El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó el Plan Navidad Segura 2026, que contempla el despliegue de más de 1200 trabajadores municipales y un sistema de vigilancia permanente para reforzar la seguridad y prevenir emergencias en los principales conglomerados comerciales de la capital durante la campaña navideña.

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El operativo contará con el monitoreo las 24 horas desde el Centro de Control y Operaciones C2, así como con la participación de las áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Gestión del Riesgo de Desastres y Servicios a la Ciudad. También se desarrollarán acciones coordinadas con la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos.

“ Para Navidad Segura 2026 ampliamos nuestro despliegue, reforzamos la vigilancia tecnológica desde C2 y la coordinación de distintas instituciones. No esperamos que los riesgos se conviertan en emergencias. Queremos detectarlos oportunamente y actuar antes de que afecten a las personas”, señaló el burgomaestre.

Renzo Reggiardo pide reactivar puesto de comando unificado ante campaña navideña. (Foto: Andina)

Como parte de las medidas, la Municipalidad de Lima instalará 15 cámaras con inteligencia artificial en los accesos de Mesa Redonda y el Mercado Central, con el objetivo de controlar el aforo e identificar posibles situaciones de riesgo.

Asimismo, desplegará 15 drones, cuatro de ellos del tipo Cometa, que permitirán elaborar mapas de calor para detectar aglomeraciones y utilizar sensores térmicos para emitir alertas ante posibles incendios.

A estos equipos se sumarán 200 cámaras corporales (bodycams), destinadas al personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES). Estos dispositivos permitirán registrar las intervenciones de los equipos operativos y fortalecer la transparencia durante las labores de fiscalización y recuperación de espacios públicos.

Durante la presentación, Reggiardo también informó sobre los resultados del Plan Navidad Segura 2025. Según indicó, el operativo permitió mantener el aforo por debajo de las 55.000 personas, clausurar 89 establecimientos clandestinos y ejecutar más de 135 operativos conjuntos. Además, no se registraron incendios en los conglomerados comerciales.

Para la campaña de este año, el plan contempla el registro y autorización de 1059 estibadores, quienes tendrán un horario de trabajo de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. y deberán respetar una altura máxima de carga de 1,5 metros.

También se intensificarán las inspecciones a establecimientos comerciales y almacenes para prevenir incendios. A ello se sumarán las acciones de control del tránsito, regulación de los horarios de carga y descarga y limpieza pública.

Municipalidad de Lima desplegará drones y cámaras con inteligencia artificial por campaña navideña. (Foto: Andina)

Pedido para reactivar puesto de comando

Durante su intervención, el alcalde de Lima solicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, disponer la reactivación del Puesto de Comando Unificado en la plaza Castañeta, que el año pasado contó con la participación de las Fuerzas Armadas.

Según explicó, este espacio permitió fortalecer la coordinación de las acciones de seguridad y control en los conglomerados comerciales durante la campaña navideña.

“Le pido a la presidenta de la república disponer, a la brevedad, para poder tenerlo nuevamente operativo aquí en la plaza Castañeta, porque es sumamente necesario, precisamente ahora que viene una temporada alta de actividad comercial, en donde vamos a tener un gran número de visitantes que vienen de todas partes del país ”, expresó.

Reggiardo reiteró que la reactivación del puesto permitiría integrar los esfuerzos de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Municipalidad de Lima para prevenir situaciones de riesgo y mantener el orden durante las fiestas de fin de año.