El nuevo espacio permitirá coordinar de manera permanente las intervenciones de 17 gerencias municipales
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Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y garantizar una respuesta inmediata ante posibles desastres naturales, la Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró la nueva Sala de Crisis, un centro integral de operaciones implementado frente a los riesgos asociados a un eventual Fenómeno El Niño.

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