En un reciente comunicado oficial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), rechazó categóricamente las expresiones que presentan la discapacidad como motivo de castigo, vergüenza o sufrimiento.

La institución respondió de esta manera frente a la difusión de un video que circula en redes sociales con contenido sensible, que atenta contra la dignidad de las personas con discapacidad y refuerza prejuicios que deben ser erradicados de nuestra sociedad.

“La discapacidad no debe ser motivo de burla, rechazo ni maltrato. Las personas con discapacidad y sus familias merecen empatía, respeto y un trato digno, sin ser juzgadas por su condición”, señala el escrito.

La Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece el marco legal para la protección de sus derechos. Su cumplimiento exige reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, con igualdad de oportunidades y participación en la sociedad.

El comunicado, señala que la construcción de una sociedad inclusiva empieza por nuestras actitudes y palabras. El respeto y la empatía contribuyen a eliminar prejuicios y a generar una convivencia en la que todas las personas sean valoradas por igual.

El MIMP Conadis, exhortó a la ciudadanía a rechazar toda expresión discriminatoria y a asumir un compromiso con el respeto, la empatía y la inclusión de las personas con discapacidad.

Palabras discriminatorias del dueño de Exitosa

Eduardo Capuñay Quispe (dueño de Radio Exitosa) enfrenta una fuerte controversia. Hace unos días, en redes sociales se difundió un video en redes sociales en el que se le escucha realizar comentarios ofensivos y discriminatorios contra el hijo de su hermana Evelynn Capuñay Lara, un menor con autismo.

El MIMP Conadis, exhortó a la ciudadanía a rechazar toda expresión discriminatoria

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