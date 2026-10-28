Por Redacción EC

En un reciente comunicado oficial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), rechazó categóricamente las expresiones que presentan la discapacidad como motivo de castigo, vergüenza o sufrimiento.

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