MML anuncia desvíos para el transporte público por recorrido del Señor de los Milagros. (Foto: MML)
MML anuncia desvíos para el transporte público por recorrido del Señor de los Milagros. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aplica cierres progresivos y desvíos vehiculares este miércoles 28 de octubre debido al cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros. Las restricciones comenzaron a las 6 a.m. de ese día y se extenderán hasta las 4 a.m. del jueves 29, informó la comuna a través de la Gerencia de Movilidad Urbana.

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