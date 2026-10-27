La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aplica cierres progresivos y desvíos vehiculares este miércoles 28 de octubre debido al cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros. Las restricciones comenzaron a las 6 a.m. de ese día y se extenderán hasta las 4 a.m. del jueves 29, informó la comuna a través de la Gerencia de Movilidad Urbana.

La medida busca facilitar el desplazamiento de los fieles y ordenar la circulación vehicular en las vías comprendidas en el recorrido. Los cierres avanzarán conforme se desplace la procesión, lo que permitirá habilitar nuevamente los tramos que queden libres, sin mantener todas las vías restringidas durante el mismo periodo.

Lima anuncia restricciones vehiculares por cuarto recorrido procesional. (Foto: MML)

La procesión partirá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, y continuará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte.

En esta última vía se realizarán dos paradas: la primera a la altura del Hospital San Bartolomé y la segunda en el Hospital Arzobispo Loayza.

Posteriormente, el recorrido seguirá por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, ingresará a la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas.

¿Qué vías tendrán desvíos vehiculares?

La Municipalidad de Lima estableció desvíos para los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola, de acuerdo con los tramos afectados y el sentido de circulación.

Entre las vías consideradas para los desvíos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. También se contemplan rutas en los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Las vías cerradas y los desvíos en Lima este 28 de octubre. (Foto: MML)

Los cambios alcanzarán a los servicios de los corredores complementarios, cuyos recorridos deberán adecuarse a las restricciones establecidas en las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega.

MML coordinará medidas para ordenar el tránsito

La Gerencia de Movilidad Urbana coordinará con la Policía Nacional del Perú y las entidades competentes las acciones necesarias para facilitar la circulación vehicular y peatonal durante el cuarto recorrido procesional.

Ante estas restricciones, la Municipalidad de Lima recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar las vías comprometidas y utilizar rutas alternas para evitar demoras.

Asimismo, exhortó a los usuarios del transporte público a verificar los cambios en sus recorridos y respetar las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito durante la jornada.