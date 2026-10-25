icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Juan Pablo León, periodista de "El Comercio", ha sido acreditado por el Vaticano para acompañar al papa León XIV durante su próxima gira. (Foto: César Campos/ GEC)
Juan Pablo León, periodista de "El Comercio", ha sido acreditado por el Vaticano para acompañar al papa León XIV durante su próxima gira. (Foto: César Campos/ GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Hay experiencias que uno recuerda toda la vida. En enero del 2018, tuve el privilegio de acompañar al papa Francisco durante su viaje a Chile y el Perú. Durante varios días, formé parte del grupo de periodistas que viajábamos con él, compartiendo vuelos, recorridos y un contacto directo que no se olvida. Fue una experiencia extraordinaria, tanto en lo personal como en lo periodístico.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?