El martes 3 de marzo, treinta estudiantes del Lab Universitario de El Comercio visitaron la redacción central del Diario. Los participantes provenían de diversas carreras –Humanidades Digitales, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Ingeniería, Diseño, Ciencias Políticas y Economía– y representaban a la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El grupo fue recibido por el director periodístico, Juan Aurelio Arévalo, quien les dio la bienvenida y explicó cómo se organiza el trabajo diario en la redacción. Durante su intervención, detalló el funcionamiento de las distintas áreas del Diario, la coordinación permanente entre periodistas, editores y equipos digitales, y el flujo que sigue una noticia desde su generación hasta su publicación en las distintas plataformas del medio.

Arévalo también destacó el valor del Lab Universitario como un espacio de aprendizaje aplicado donde los estudiantes pueden experimentar con nuevas herramientas, metodologías y formatos narrativos. En ese entorno, señaló, se combinan el periodismo, el análisis de datos y el uso de inteligencia artificial para desarrollar proyectos que exploran nuevas formas de contar historias y comprender la realidad.

En la visita también participaron el director y un grupo de alumnas del MediaLab de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quienes se sumaron al recorrido por las instalaciones del Diario y al intercambio de experiencias con los estudiantes.

OTROS PROYECTOS

Entre los proyectos destaca Dime la Verdad, un asistente creado por alumnos de la UNI que permite verificar noticias desde WhatsApp. También desarrollan Wachi, una app que sugiere rutas más seguras en la ciudad a partir de datos de denuncias del Ministerio del Interior.