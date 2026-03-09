Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nuestro director periodístico, Juan Aurelio Arévalo, fue el anfitrión que los estudiantes del Lab Universitario tuvieron durante su visita a la sede central de El Comercio.
Nuestro director periodístico, Juan Aurelio Arévalo, fue el anfitrión que los estudiantes del Lab Universitario tuvieron durante su visita a la sede central de El Comercio.
/ GEC
Por Redacción EC

El martes 3 de marzo, treinta estudiantes del Lab Universitario de El Comercio visitaron la redacción central del Diario. Los participantes provenían de diversas carreras –Humanidades Digitales, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Ingeniería, Diseño, Ciencias Políticas y Economía– y representaban a la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.