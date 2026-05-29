Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Cada vez falta menos para el regreso de Tini Stoessel a Lima. La cantante argentina se presentará este 30 de mayo en el Estadio Nacional con un espectáculo que promete más de tres horas de música, una impresionante puesta en escena y un recorrido por más de 40 canciones de su repertorio.

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