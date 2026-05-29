Cada vez falta menos para el regreso de Tini Stoessel a Lima. La cantante argentina se presentará este 30 de mayo en el Estadio Nacional con un espectáculo que promete más de tres horas de música, una impresionante puesta en escena y un recorrido por más de 40 canciones de su repertorio.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a 10% de descuento en entradas seleccionadas, válido hasta el 30 de mayo o hasta agotar stock.

Como parte de las novedades del show, se confirmó la participación de invitados especiales. Maxi Espíndola será el encargado de abrir la noche y también forma parte del equipo creativo de la gira como productor y arreglista musical. Además, Mercedes Lambre, recordada por su papel en Violetta, se sumará a esta esperada presentación.

(Foto: Difusión)

El concierto contará con un importante despliegue de escenografía, luces y sonido, consolidándose como uno de los eventos musicales más destacados del año en Lima.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en conciertos, restaurantes, viajes y más.