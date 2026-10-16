Hacer las compras del hogar de manera inteligente y optimizar el presupuesto mensual es uno de los principales privilegios de pertenecer a Club El Comercio. A través de la alianza continua con supermercados Wong, los suscriptores disponen de una herramienta constante para ahorrar en productos de primera necesidad, cuidado personal, alimentos y más.
Hacer las compras del hogar de manera inteligente y optimizar el presupuesto mensual es uno de los principales privilegios de pertenecer a Club El Comercio. A través de la alianza continua con supermercados Wong, los suscriptores disponen de una herramienta constante para ahorrar en productos de primera necesidad, cuidado personal, alimentos y más.
Los suscriptores de El Comercio cuentan con un beneficio recurrente que les ofrece hasta un 20% de descuento en una amplia variedad de categorías indispensables para el día a día. Esta iniciativa busca acompañar las compras habituales de las familias peruanas ofreciendo calidad, servicio y ahorro en cada visita.
Descuentos y categorías indispensables
En cada compra, los suscriptores tienen la oportunidad de acceder a promociones en categorías esenciales de la canasta familiar y marcas destacadas:
- Hasta 20% de descuento en cuidado para bebés.
- Hasta 15% de descuento en belleza.
- Hasta 15% de descuento en pastelería y panadería de la casa.
- 10% de descuento en carnes rojas, aves y huevos.
- 10% de descuento en frutas y verduras frescas.
- 10% de descuento en fiambres y embutidos.
- 10% de descuento en la categoría Mascotas.
- Descuentos en snacks, bebidas, artículos de limpieza, juguetes y pequeños electrodomésticos.
¿Cómo solicitar tu descuento antes de cada compra?
Para hacer uso habitual de estas promociones, tanto en compras presenciales como digitales, solo debes seguir estos pasos:
- Ingresar a tu cuenta: Accede con tu usuario de suscriptor a la web / app de Club El Comercio.
- Generar tu cupón: Ubica los beneficios de Wong y genera el cupón de descuento antes de realizar tu compra.
- Para compras en tiendas físicas: Presenta el cupón digital desde tu teléfono móvil al momento de pagar en caja.
Promoción Wong y Club El Comercio
Beneficio Club El Comercio: Hasta 20% de descuento en categorías seleccionadas para el hogar (Belleza, Frutas, Verduras, Carnes, Mascotas, Belleza, Dulce Pasión, Cuisine & Co, entre otros).
Mecánica de uso: Genera tu cupón desde la web / app de Club El Comercio.
Canales válidos: Tiendas físicas Wong a nivel nacional.
Descubre todos los beneficios aquí.
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