Hacer las compras del hogar de manera inteligente y optimizar el presupuesto mensual es uno de los principales privilegios de pertenecer a Club El Comercio. A través de la alianza continua con supermercados Wong, los suscriptores disponen de una herramienta constante para ahorrar en productos de primera necesidad, cuidado personal, alimentos y más.

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Los suscriptores de El Comercio cuentan con un beneficio recurrente que les ofrece hasta un 20% de descuento en una amplia variedad de categorías indispensables para el día a día. Esta iniciativa busca acompañar las compras habituales de las familias peruanas ofreciendo calidad, servicio y ahorro en cada visita.

Descuentos y categorías indispensables

En cada compra, los suscriptores tienen la oportunidad de acceder a promociones en categorías esenciales de la canasta familiar y marcas destacadas:

Hasta 20% de descuento en cuidado para bebés.

en cuidado para bebés. Hasta 15% de descuento en belleza.

en belleza. Hasta 15% de descuento en pastelería y panadería de la casa.

en pastelería y panadería de la casa. 10% de descuento en carnes rojas, aves y huevos.

en carnes rojas, aves y huevos. 10% de descuento en frutas y verduras frescas.

en frutas y verduras frescas. 10% de descuento en fiambres y embutidos.

en fiambres y embutidos. 10% de descuento en la categoría Mascotas.

en la categoría Mascotas. Descuentos en snacks, bebidas, artículos de limpieza, juguetes y pequeños electrodomésticos.

¿Cómo solicitar tu descuento antes de cada compra?

Para hacer uso habitual de estas promociones, tanto en compras presenciales como digitales, solo debes seguir estos pasos:

Ingresar a tu cuenta: Accede con tu usuario de suscriptor a la web / app de Club El Comercio. Generar tu cupón: Ubica los beneficios de Wong y genera el cupón de descuento antes de realizar tu compra. Para compras en tiendas físicas: Presenta el cupón digital desde tu teléfono móvil al momento de pagar en caja.