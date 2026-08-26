El pasado 11 de agosto, Club El Comercio formó parte de los Premios Somos 2026, uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país, reafirmando su compromiso de generar valor para sus aliados a través de espacios de visibilidad, relacionamiento y experiencias de marca.

La ceremonia, organizada por la revista Somos de El Comercio, reunió a destacados representantes de la industria gastronómica para reconocer a los mejores restaurantes, bares, cafeterías, huariques y propuestas culinarias del Perú. En este escenario, Club El Comercio estuvo presente junto a algunas de sus principales marcas aliadas, contribuyendo a enriquecer la experiencia de los asistentes durante toda la velada.

Un espacio para destacar a los aliados del Club

Como parte de su participación en el evento, Club El Comercio reunió a reconocidas marcas de su portafolio de beneficios: La Cuadra de Salvador, Nespresso, Don Melchor y Omatsu Nikkei Tradicional, quienes ofrecieron propuestas gastronómicas especialmente seleccionadas para la ocasión.

Don Melchor. / JOEL ALONZO

La Cuadra de Salvador. / JOEL ALONZO

Nespresso. / JOEL ALONZO

Omatzu. / JOEL ALONZO

Coleccionables. / JOEL ALONZO

Gracias a su participación, los invitados pudieron disfrutar de una experiencia que reflejó la calidad, diversidad y excelencia que caracterizan a los aliados del Club, fortaleciendo su exposición ante una audiencia afín a sus propuestas y generando una valiosa oportunidad de conexión con potenciales clientes.