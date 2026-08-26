Los coleccionables del Club El Comercio estuvieron presentes en la gala 2026 de los Premios Somos.
Los coleccionables del Club El Comercio estuvieron presentes en la gala 2026 de los Premios Somos.
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

El pasado 11 de agosto, Club El Comercio formó parte de los Premios Somos 2026, uno de los encuentros gastronómicos más importantes del país, reafirmando su compromiso de generar valor para sus aliados a través de espacios de visibilidad, relacionamiento y experiencias de marca.

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