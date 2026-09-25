(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Elegir unos buenos lentes no solo tiene que ver con el estilo. También es importante encontrar una montura que se adapte a ti, contar con lunas adecuadas para tus necesidades y, en el caso de los lentes de sol, proteger tu mirada durante los días de mayor exposición.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.