Elegir unos buenos lentes no solo tiene que ver con el estilo. También es importante encontrar una montura que se adapte a ti, contar con lunas adecuadas para tus necesidades y, en el caso de los lentes de sol, proteger tu mirada durante los días de mayor exposición.

Para renovar tus lentes o buscar una nueva opción, los suscriptores de El Comercio pueden acceder a beneficios especiales en distintas marcas de ópticas y lentes a través del Club El Comercio.

Opciones para renovar tus lentes

GMO: hasta 40% de descuento en lentes de sol.

hasta 40% de descuento en lentes de sol. Vision Center: 10% de descuento en monturas oftálmicas y 10% de descuento en lunas seleccionadas.

10% de descuento en monturas oftálmicas y 10% de descuento en lunas seleccionadas. Econópticas: 10% de descuento en monturas oftálmicas y 10% de descuento en lunas seleccionadas.

10% de descuento en monturas oftálmicas y 10% de descuento en lunas seleccionadas. Sunglass Hut: 10% de descuento en lentes de sol. El beneficio está disponible en sus locales a nivel nacional y cuenta con algunas marcas excluidas.

(Foto: Difusión)

¿Cómo acceder a estos beneficios?

Para aprovecharlos, ingresa a la plataforma del Club El Comercio, selecciona el beneficio de la marca que quieras visitar y genera tu cupón. Luego, preséntalo en sus locales al momento de realizar tu compra. Recuerda revisar los términos y condiciones de cada promoción, ya que la vigencia, disponibilidad y restricciones pueden variar según la marca.

Así, además de encontrar una opción que vaya contigo, puedes aprovechar los beneficios que el Club tiene disponibles para los suscriptores de El Comercio.

EL DATO

Beneficios en ópticas y lentes

Marcas: GMO, Vision Center, Econópticas y Sunglass Hut

Beneficios: hasta 40% de descuento en lentes de sol y descuentos en monturas oftálmicas y lunas seleccionadas.