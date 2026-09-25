(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La magia del ballet clásico llega a Lima con “La Bella Durmiente”, una de las obras más reconocidas del repertorio universal. El Ballet de San Petersburgo presentará esta historia de fantasía y romance en solo dos funciones, los días 7 y 8 de octubre, en La Cúpula de las Artes.

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