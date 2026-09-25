La magia del ballet clásico llega a Lima con “La Bella Durmiente”, una de las obras más reconocidas del repertorio universal. El Ballet de San Petersburgo presentará esta historia de fantasía y romance en solo dos funciones, los días 7 y 8 de octubre, en La Cúpula de las Artes.

Inspirada en el cuento de Charles Perrault, la puesta en escena combina la música de Piotr Ilich Tchaikovsky con una coreografía basada en la creación original de Marius Petipa, una de las figuras fundamentales de la tradición del ballet clásico.

Una historia de fantasía y romance

La obra cuenta la historia de la princesa Aurora, quien cae en un profundo sueño después de ser víctima de la maldición del hada Carabosse. Cien años después, el príncipe Désiré llegará para enfrentarse al hechizo y despertar a la princesa, dando paso a un desenlace marcado por el amor.

La producción reúne técnica, música y escenografía para recrear el universo fantástico de esta historia, convirtiéndola en una propuesta para disfrutar tanto por los seguidores del ballet como por quienes buscan acercarse a este género en familia.

Grandes figuras de la danza internacional

El elenco contará con la participación de destacados bailarines internacionales. Entre ellos estarán Alexander Volchkov, Premier Bailarín del Teatro Bolshói de Moscú; Mariia Tamilova, Prima Ballerina del Ballet Yuri Grigorovich; e Ivan Oskorbin, bailarín del Ballet Mariinsky y ex solista principal del Teatro de Ópera y Ballet de Novosibirsk.

Su participación se suma a la tradición del ballet ruso para llevar al escenario una obra reconocida por su exigencia técnica y su riqueza artística.

Un beneficio para disfrutar el ballet

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EL DATO

Obra: “La Bella Durmiente”

Fechas: 7 y 8 de octubre de 2026

Lugar: La Cúpula de las Artes, referencia Puerta 7 del Jockey Plaza

Presenta: Ballet de San Petersburgo

Beneficio: 20% de descuento en todas las zonas, excepto General

Compra: Web y puntos físicos de Teleticket

Condiciones: Aplican T&C.

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