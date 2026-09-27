Cuando faltan siete días para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) incrementa su ventaja sobre Carlos Bruce (Somos Perú) a poco más de 12 puntos porcentuales en votos válidos de cara a los comicios por la Alcaldía de Lima, según el último simulacro de Datum Internacional para El Comercio.

López Aliaga, quien es candidato a primer regidor de Lima Metropolitana, obtiene el 29,6% de los votos válidos, mientras que el burgomaestre de Surco alcanza el 17,2%.

El simulacro de votación fue realizado entre el 23 y el 25 de septiembre, en fechas posteriores al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este es el último que puede difundirse debido a las restricciones electorales que rigen a partir de este lunes 28 de septiembre.

El líder de Renovación Popular fue candidato a la Presidencia y al Senado a inicios de este año. Fue elegido para ser representante en la Cámara Alta del Congreso, pero no recogió su credencial. Posteriormente, el JNE aceptó su solicitud de renuncia y permitió su postulación a teniente alcalde.

El empresario quedó como cabeza de lista de Renovación Popular luego de la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía de Lima. El médico, fundador de los hospitales de la Solidaridad, tenía 7,5% de intención de voto en julio último y ya no figura en el pelotón que disputa los comicios.

Detrás de los candidatos de Renovación Popular y Somos Perú, se ubican Francis Allison (Avanza País) con el 13% de los votos válidos, Daniel Urresti (Podemos Perú) con 7,1%, Samuel Daza (Fuerza Popular) con 6,3%, Elio Riera (Alianza para el Progreso) con 4,4% , Alberto Tejada (Acción Popular) con 4%, Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú) con 3,8%, Susel Paredes (Ahora Nación) con 2,7%, Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 2,1%, Carlos Gallardo (Buen Gobierno) con 1,7%, Luis Miguel Llanos (Progresemos) con 1,5%, Elizabeth León (Frente de la Esperanza) con 1,5% y Edgardo De Pomar (PPC) con 1%.

Los candidatos de otros partidos reúnen 4,1% de los votos válidos. El partido Batalla Perú, que tiene como postulante al sillón municipal capitalino a Samir Quispe Caballero, y Fuerza Ciudadana, cuyo candidato es Rubén Bonilla, no recibieron votos en el simulacro.

Respecto a los votos emitidos, el blanco tiene 9,5% y el nulo, 3,2%, de acuerdo con el estudio.

El panorama en otros distritos

Datum Internacional también realizó encuestas de intención de voto en los distritos de Chorrillos, Cieneguilla, San Miguel y Villa María del Triunfo.

En Chorrillos, Ricardo Vásquez (Somos Perú) lidera las preferencias con el 13,7%, seguido de Henry Herrera (Alianza para el Progreso), con el 8,7%.

En San Miguel, Avanza País encabeza las preferencias. Su candidato a primer regidor, Eduardo Bless, cuenta con el 25,3% de la intención de voto. Le siguen Marco Cabrera (Renovación Popular) y Carolina Manucci (Somos Perú), con 18,8% y 11,3%, respectivamente.

Finalmente en Cieneguilla, Tensy de Chávez (Podemos Perú), Edwin Subileti (Somos Perú) y Ronald Salazar (Renovación Popular) registran un empate técnico, con 25,6%, 24,8% y 23,6%, respectivamente.

Análisis

Para los analistas Jeffrey Radzinsky y Enrique Castillo, el resultado refleja, entre otros factores, que el exalcalde de Lima mantiene un nucleo duro de votantes en la capital, pese a los ataques que recibió durante las jornadas del debate municipal organizado por el JNE.

Radzinsky subrayó que López Aliaga conserva un “núcleo duro” de respaldo en Lima, particularmente entre los hombres. En ese escenario, sostuvo que Bruce es quien tiene mayores posibilidades de acortar la distancia con el candidato celeste.

Además, señaló que el debate organizado por el organismo electoral no habría generado cambios relevantes en las preferencias electorales. “Creo que lo que ha pasado es que no ha movido las preferencias ni las expectativas el debate y no lo ha movido ni a favor ni en contra de los candidatos principales”, sostuvo.

“Yo creo que Rafael López Aliaga tiene un voto muy duro que tiene que ver con ese discurso que él tiene de eficiencia, de decisión, de realización de obras”, destacó Castillo, a su turno.

El analista opinó, además, que el episodio protagonizado por Samuel Daza terminó siendo contraproducente para este último. Según Castillo, la difusión de una conversación entre alcaldes no tuvo el efecto esperado sobre López Aliaga y, por el contrario, habría contribuido a fortalecer su posición.

Otro elemento destacado por ambos analistas es el peso de las marcas partidarias en una elección local. Consideraron que ni Somos Perú ni Acción Popular aprovecharon la ventaja que ya tenían por ser reconocidas como agrupaciones municipalistas.

Radzinsky explicó que, a diferencia de una elección presidencial, en la cédula municipal aparece el símbolo de la organización política y no la fotografía del candidato. “El reconocimiento de la marca partidaria y, sobre todo, la identificación con el candidato es importante”, sostuvo.

Castillo coincidió en que la identificación de Renovación Popular con López Aliaga parece estar funcionando a su favor. “Aparentemente, la recordación de Renovación es mucho más fuerte que la de los demás candidatos”, afirmó. Añadió que el equipo de López Aliaga habría trabajado en asociar su figura con el símbolo partidario.