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Resumen

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Carlos Bruce (Somos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran la intención de votos. Las elecciones están programadas para este domingo 4 de octubre.
Carlos Bruce (Somos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran la intención de votos. Las elecciones están programadas para este domingo 4 de octubre.
Por Thalía Cadenas

Cuando faltan siete días para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) incrementa su ventaja sobre Carlos Bruce (Somos Perú) a poco más de 12 puntos porcentuales en votos válidos de cara a los comicios por la Alcaldía de Lima, según el último simulacro de Datum Internacional para El Comercio.

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