La clasificación de cada candidato se basa en un análisis técnico de los Planes de Gobierno oficiales ante el JNE. El texto es un resumen de los planteamientos más relevantes, evaluando únicamente la precisión de la redacción original (la forma) y no la viabilidad de las promesas (el fondo).

Para el análisis, identificamos el Enfoque del texto como 'Operativo' (obras), 'Tecnocrático' (gestión) o 'Normativo' (leyes y valores). Asimismo, definimos la Formulación de propuestas según su detalle técnico: 'Detallada con indicadores' si incluye metas y cifras exactas; 'Con lineamientos generales' si describe la ruta sin métricas; o 'Declarativa' si expresa intenciones sin una hoja de ruta técnica.