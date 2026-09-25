Explora por candidato o partido
Encuentra resúmenes claros de cada plan y accede a una versión concisa de los temas principales que aborda.
Estos resúmenes se basan en los planes oficiales presentados ante el JNE. Usamos el propio vocabulario de cada partido para reflejar fielmente su identidad, no la opinión de este medio.
Compara a tus candidatos
Selecciona hasta 3 opciones y revisa sus planteamientos. Si ves un espacio vacío, es porque el plan no desarrolla ese tema de manera sustancial.
La clasificación de cada candidato se basa en un análisis técnico de los Planes de Gobierno oficiales ante el JNE. El texto es un resumen de los planteamientos más relevantes, evaluando únicamente la precisión de la redacción original (la forma) y no la viabilidad de las promesas (el fondo).
Para el análisis, identificamos el Enfoque del texto como 'Operativo' (obras), 'Tecnocrático' (gestión) o 'Normativo' (leyes y valores). Asimismo, definimos la Formulación de propuestas según su detalle técnico: 'Detallada con indicadores' si incluye metas y cifras exactas; 'Con lineamientos generales' si describe la ruta sin métricas; o 'Declarativa' si expresa intenciones sin una hoja de ruta técnica.
¿Se pueden cumplir estas promesas?
Analizamos propuestas clave en los planes de gobierno para poner a prueba nuestra clasificación. Seleccionamos estos ejemplos específicos para mostrarte cómo diferenciamos una promesa que se puede cumplir, que está condicionada o que no puede ejecutarse.
Este análisis clasifica una muestra de propuestas bajo los siguientes criterios: Se puede ejecutar, si la propuesta está dentro de las funciones de la MML y puede realizarse con el marco legal y los recursos disponibles; Requiere condiciones previas, si puede realizarse pero antes necesita una decisión o recurso adicional, como una modificación presupuestal, una ordenanza o un convenio; y No puede ejecutarse, si la propuesta enfrenta un impedimento legal o institucional que no permite realizarla en los términos ofrecidos.
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Prioridades y olvidos
Descubre qué temas dominan la agenda y cuáles han sido ignorados por los partidos.Has scroll horizontal
Cobertura por plan
La amplitud temática es variable: hay planes que cubren hasta 17 ejes, frente a otros que apenas llegan a 3. El promedio se mantiene en 12 temas por partido.
Muchos temas indican amplitud, no necesariamente mejor sustento.
Agenda compartida
Cuatro temas figuran en la agenda de casi todos los partidos: Desarrollo Económico y Comercio, Medio Ambiente y Residuos, Seguridad Ciudadana y Transporte y Movilidad. Son eje base de sus propuestas.
Alta presencia = tema transversal en la agenda.
Temas menos presentes
Ejes como Bienestar animal, Espacio Público y Áreas verdes, aparecen de forma escueta o son ignorados por las agrupaciones.
Baja presencia ≠ irrelevancia
Más espacio en los planes (promedio)
Urbanismo y ordenamiento (9.86%) y Seguridad ciudadana (9.79%) dominan la narrativa, consumiendo casi un tercio del texto total de los planes. Le siguen Gestión municipal y Desarrollo económico y comercio.
Más porcentaje = más espacio, no mejor propuesta.
Menos espacio en los planes (promedio)
Bienestar animal (0.80%) y Espacio público y Áreas verdes (2.33%) ocupan un espacio insignificante en la redacción de los documentos.
Poco espacio no representa calidad.
Tema dominante por plan
El Urbanismo y ordenamiento no solo es transversal, sino que es el tema que acapara mayor volumen de palabras (9.86%) en el promedio de los planes.
Muestra prioridad, mas no la profundidad.
Panorama general
Amplitud de la agenda
Muestra el abanico de temas que toca cada plan. Un partido con una barra más extensa cubre más áreas, pero mencionar muchos temas no significa tener propuestas profundas en todos.
Presiona una barra para más información
Peso de los temas
Descubre qué porcentaje del texto total dedica cada partido a un tema. Esto revela sus verdaderas prioridades: a mayor porcentaje, mayor énfasis en el discurso. Nota: Si un tema marca 0%, puede ser que su mención sea tan mínima —menos del 1%— que el sistema no lo registra como prioridad.
Desliza y selecciona un tema
La agenda común
Visualiza qué temas aparecen en casi todos los partidos. Los bloques más grandes son los asuntos inevitables de esta campaña, independientemente de la ideología.
Presiona sobre un tema o elige un partido
Sobre nuestra metodologia
Este especial analiza los planes de gobierno presentados ante el JNE utilizando automatización y modelos de inteligencia artificial para identificar los temas que prioriza cada organización política, analizar cómo formula sus propuestas y examinar si determinadas promesas pueden ejecutarse desde el nivel de gobierno al que postula el candidato.
El proceso, desarrollado con apoyo del fondo AI Catalyst de WAN-IFRA y OpenAI, combina procesamiento automatizado con revisión editorial. Ningún resultado se publica automáticamente: las clasificaciones y resultados son revisados por el equipo periodístico antes de su publicación.
Conoce el detalle del método de análisis aquí
1. Cómo procesamos los planes Estandarización
Descargamos los planes de gobierno del JNE y utilizamos flujos de automatización para limpiar y uniformizar sus distintos formatos. Segmentación y clasificación: Dividimos los documentos en unidades de análisis y utilizamos modelos de lenguaje para identificar temas, propuestas y características del discurso.
Validación humana: El equipo editorial revisa los resultados, corrige posibles errores y valida las clasificaciones antes de publicarlas.
2. Cómo analizamos el discurso
Estas métricas no califican la calidad de una propuesta ni determinan si es buena o mala. Describen cómo está formulada y qué tipo de enfoque predomina en el documento. Formulación de propuestas: distingue entre planteamientos con indicadores o metas concretas, propuestas con lineamientos generales y declaraciones de intención. Enfoque discursivo: identifica si el planteamiento se apoya principalmente en gestión y datos (Tecnocrático), obras o acciones concretas (Operativo) o principios, normas y derechos (Normativo).
3. Cómo analizamos las promesas
Para evaluar promesas específicas desarrollamos una herramienta en dos etapas.
Primero, un modelo de lenguaje identifica las propuestas concretas contenidas en los planes. Luego, un segundo modelo con capacidad de búsqueda contrasta cada una con normas, competencias y fuentes públicas oficiales.
El análisis considera qué puede hacer legalmente una municipalidad o un gobierno regional, si la propuesta requiere decisiones o recursos previos, si depende principalmente de otra entidad y si existen antecedentes o acciones públicas relacionadas.
Para ello se toman como referencia, entre otras fuentes, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867), según corresponda.
Las categorías y sus criterios fueron definidas y calibradas editorialmente a partir de casos reales. Cuando la clasificación automática no coincidía con los criterios establecidos, ajustamos las instrucciones y volvimos a probar el sistema. La inteligencia artificial apoya el análisis; la decisión final sobre la clasificación es revisada por periodistas.