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Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal
Vladimir Cerrón es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal
/ Foto: Grupo El Comercio
Por Karem Barboza Quiroz

El Poder Judicial (PJ) ordenó que el Ministerio Público (MP) formule la acusación correspondiente en el proceso seguido contra Vladimir Cerrón y otros co- implicados en presuntos hechos ilícitos en el Caso “Antalsis”.

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