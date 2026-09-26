El Poder Judicial (PJ) ordenó que el Ministerio Público (MP) formule la acusación correspondiente en el proceso seguido contra Vladimir Cerrón y otros co- implicados en presuntos hechos ilícitos en el Caso “Antalsis”.

La decisión la adoptó el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de confirmar que el exprófugo y líder de Perú Libre (PL) seguirá siendo procesado para responder por la reparación civil de tres presuntos delitos en este proceso.

“Se precisa que los catorce investigados han sido sobreseídos sólo respecto a los hechos concretos señalados en los autos. En consecuencia, se ordena al Ministerio Público, en mérito a lo previsto en el numeral 3 del artículo 348 del CPP, formular la acusación correspondiente respecto a los hechos no comprendidos en la presente decisión, a fin de continuar con el trámite de la acusación fiscal mixta”, reafirmó el juzgado.

Juzgado rechaza pedido de Vladimir Cerrón y ordena a la fiscalía presentar acusación

Como se recuerda, Cerrón Rojas había cuestionado – a través de una apelación- que la judicatura dio por archivado el delito de colusión agravada en el ámbito de la responsabilidad penal, pero dispuso que continue siendo procesado por ese mismo delito en el ámbito de la responsabilidad civil.

Sin embargo, en una reciente resolución, el Juzgado de Investigación Preparatoria informó que la Sala Superior había rechazado la apelación de Cerrón Rojas y confirmado su decisión para que siga vinculado a la reparación civil por el presunto delito de colusión agravada.

“Es importante advertir que la resolución fue apelada en su oportunidad por el procesado Vladimir Roy Cerron Rojas, creándose el cuaderno de apelación elevado al Superior Jerárquico el cual confirmo el extremo de la resolución impugnada mediante Resolución N° 31, de fecha 7.08.2026 notificado 26.08.2026”, señaló el juzgado.

De esta manera, Cerrón Rojas continuará procesado y deberá responder por la reparación civil vinculado a los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, y cohecho pasivo propio.

La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado un total de S/38’190,930.59 por todo el caso; sin embargo Cerrón Rojas y sus co-procesados comprendidos en los mismos hechos presuntamente delictivos, tendrían que pagar la suma de S/19’000,000.00 del total y de manera solidaria.

Ministerio Publico deberá presentar acusación

Tras resolverse la apelación presentada por Vladimir Cerrón Rojas; en la misma resolución, el juzgado ratificó su decisión para que el Ministerio Público formule acusación contra todos los implicados en los hechos y delitos que aún continúan vigentes.

En este caso, en el ámbito penal, contra Cerrón Rojas aún subsisten los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio.

En el caso de la asociación ilícita para delinquir, la fiscalía lo procesa como parte de una presunta organización criminal que habría operado entre los años 2010 y 2014, época en la que Cerrón se desempeñaba como Gobernador Regional de Junín, y en esa condición habría puesto al alcance de la organización criminal la licitación de diversas obras públicas.

Mientras que, sobre el cohecho pasivo propio, Cerrón Rojas es implicado por haber recibido dos camionetas para su campaña en el 2011, a cambio de favorecer con obras públicas a la organización.