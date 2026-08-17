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El costo de un mal juez

“El problema del sistema de justicia no se detiene en la destrucción y persecución de la clase política y los funcionarios públicos”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La administración de justicia es una de las bases del Estado de derecho y la democracia. Pero el sistema de justicia peruano se ha convertido en una instancia de injusticia, persecución y abusos. Hemos olvidado que el juez es la última protección del ciudadano frente al abuso privado y estatal. Un sistema efectivo requiere jueces que tengan tres atributos: competencia, integridad e independencia. Pero en el Perú no son los mejores estudiantes de las mejores universidades los que llegan a la judicatura.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.