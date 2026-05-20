El Comercio
·
opinion

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Salida del país de menores: qué se necesita y qué evalúa un juez en el Perú

Para que un menor de edad viaje al extranjero se requiere autorización de los padres o, en su defecto, de un juez. El proceso busca proteger sus derechos y asegurar su bienestar.

    Javier Arrieta
    Por

    Abogado socio del estudio García Bustamante

    jarrieta@gbabogados.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Si el menor viaja con uno solo de los padres, sí es obligatorio contar con la autorización del otro progenitor. Foto: GEC
    Si el menor viaja con uno solo de los padres, sí es obligatorio contar con la autorización del otro progenitor. Foto: GEC

    La salida del país de un menor de edad en el Perú está sujeta a ciertas reglas que buscan proteger sus derechos y evitar posibles conflictos o riesgos. No se trata de un trámite automático, ya que la ley exige cumplir requisitos específicos antes de autorizar cualquier viaje al extranjero.