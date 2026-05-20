Salida del país de menores: qué se necesita y qué evalúa un juez en el Perú

La salida del país de un menor de edad en el Perú está sujeta a ciertas reglas que buscan proteger sus derechos y evitar posibles conflictos o riesgos. No se trata de un trámite automático, ya que la ley exige cumplir requisitos específicos antes de autorizar cualquier viaje al extranjero.

Regla general

Un menor de edad no puede salir del país solo. Para viajar, necesita la autorización expresa de sus padres. Si esta autorización no se puede obtener, será necesario acudir al Poder Judicial para que un juez tome una decisión.

Casos más comunes

Cuando el menor viaja con ambos padres, no se requiere ningún permiso adicional. En estos casos, basta con presentar los documentos de identidad, como el DNI o el pasaporte.

Si el menor viaja con uno solo de los padres, sí es obligatorio contar con la autorización del otro progenitor. Esta autorización puede realizarse ante notario, que es la forma más frecuente, o ante un consulado si el padre o madre se encuentra en el extranjero. Sin este documento, el menor no podrá salir del país.

Cuando uno de los padres se niega a autorizar el viaje, está ausente o no se conoce su paradero, se debe iniciar un proceso judicial de autorización de viaje ante un Juzgado de Familia.

Qué evalúa el juez

El juez no aprueba el viaje de manera automática. Su decisión se basa en el bienestar del menor, aplicando el principio del interés superior del niño. Para ello, analiza distintos factores.

Uno de los principales aspectos es la finalidad del viaje. Se evalúa si existe un motivo claro y justificado, como estudios, salud, turismo o reunificación familiar. También se considera el tiempo de permanencia, ya que no es lo mismo un viaje temporal que uno prolongado o definitivo.

El juez revisa además si existen garantías de retorno, en caso de que el viaje no sea permanente. En este punto, se valoran elementos que demuestren que el menor mantiene vínculos con el Perú.

Otro criterio importante es la relación con el progenitor que no autoriza el viaje. Se analiza si existe un vínculo afectivo y si la salida podría afectar esa relación.

También se toma en cuenta el cumplimiento de las obligaciones parentales, como la pensión de alimentos y la participación en la vida del menor.

La opinión del menor puede ser considerada, dependiendo de su edad y nivel de madurez. En el caso de adolescentes, su posición suele tener mayor relevancia.

Asimismo, el juez evalúa posibles riesgos, como la posibilidad de que el menor no regrese o que se vulneren sus derechos en el país de destino. Por ello, también se revisan las condiciones en las que vivirá, quién estará a su cargo y si contará con estabilidad.

Cómo es el proceso judicial

El trámite se inicia con la presentación de una solicitud ante el Juzgado de Familia, con el apoyo de un abogado. En esta solicitud se deben explicar las razones del viaje y adjuntar documentos que sustenten lo señalado.

Entre los documentos más comunes se encuentran la copia del DNI del solicitante, la partida de nacimiento del menor y pruebas relacionadas con el viaje, como pasajes, reservas o documentos que acrediten las condiciones en el lugar de destino.

El proceso puede durar entre uno y seis meses, dependiendo de la carga del juzgado y de si existe oposición del otro progenitor. Por ello, se recomienda iniciar el trámite con anticipación.

Durante el proceso, el juez puede disponer una entrevista con el menor para conocer su opinión y evaluar su situación.

Consideraciones finales

La autorización para que un menor salga del país no es una limitación, sino una medida de protección. Su objetivo es asegurar que cualquier viaje se realice respetando sus derechos y garantizando su bienestar.

El acuerdo entre los padres sigue siendo la mejor opción. Cuando este no es posible, el juez interviene para tomar una decisión que priorice el interés del menor.