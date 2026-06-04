De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 4 de junio es de S/3,4145 con un retroceso de 0,07%.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el miércoles 3 de junio?

El tipo de cambio cerró en S/3,4180, apreciándose 70 puntos con respecto al cierre del martes que se situó en S/3,4110, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado al alza.

En ese sentido, la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4160 y máximo de S/3,4240. Además, en el mercado se negociaron US$403.8 millones a un precio promedio de S/3,4195.