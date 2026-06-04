Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 4 de junio es de S/3,4145 con un retroceso de 0,07%.

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