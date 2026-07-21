Criminales a bordo de motocicleta dispararon contra unidad que se desplazaba con pasajeros a bordo. Video: PNP

Frente a este escenario, la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (COTRAP-APOP) advirtió que podría adoptar esa medida para proteger la vida de trabajadores y pasajeros. El representante del gremio, Martín Ojeda, señaló que la decisión dependerá de cómo evolucione la situación en los próximos días. “Si esta situación se agudiza con nuevos ataques, nos veremos obligados a suspender el servicio”, declaró a este medio.

Ojeda precisó que una eventual paralización no solo afectaría las rutas hacia el norte del país, donde se han concentrado los últimos atentados, sino todo el transporte interprovincial. “Si se toma la decisión, la suspensión será a nivel nacional. No será un tema focalizado”, afirmó. Agregó que cinco de las seis empresas afectadas pertenecen al gremio y que una paralización implicaría dejar de operar entre 450 y 470 buses, además de afectar a más de 4.000 trabajadores del sector. “La vida humana vale mucho más que cualquier ingreso económico”, remarcó.

El dirigente sostuvo que el gremio maneja dos hipótesis sobre el origen de los atentados. “Sospechamos que las mafias de extorsión han ampliado el cobro de cupos al transporte interprovincial o que empresas de transporte ilegal estén detrás de estos ataques”, indicó. Añadió que la violencia se ha recrudecido a pocos días de Fiestas Patrias, cuando el flujo de pasajeros y la venta de pasajes aumentan significativamente. “Llama la atención que al transporte ilegal no le pase nada”, afirmó, al señalar que esta situación podría favorecer a operadores informales en una de las campañas más importantes del año para el sector formal.

El caso más reciente ocurrió la noche del domingo 19 de julio, alrededor de las 9:00 p. m., en el distrito de Los Olivos. Dos delincuentes armados, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra una unidad de la empresa CIVA que cubría la ruta Lima-Chiclayo, a la altura del paradero Tres Postes.

Bus interprovincial de la empresa CIVA fue baleado por extorsionadores en la vía Panamericana Norte. (Foto: César.grados / @photo.gec)

La noche anterior, dos unidades de la empresa Cruz del Sur fueron atacadas a balazos en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra. Como consecuencia del atentado, uno de los choferes resultó herido.

Delincuentes balean bus de Cruz del Sur.

Poco antes de ese atentado, un bus de la empresa Cruz del Norte, que cubría la ruta Lima-Chimbote, también fue víctima de un ataque armado en la misma vía. En ese caso, ninguna persona resultó herida.

Tras estos hechos, la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (Cotrap-Apoip) expresó, mediante un comunicado oficial, su rechazo e indignación frente a la crisis de inseguridad ciudadana que viene afectando al transporte formal.

Comunicado de la COTRAP APOIP.

Los transportistas señalaron que, debido a los últimos atentados, evaluarán la suspensión del servicio de transporte interprovincial “como medida extrema para proteger la vida de nuestros trabajadores y pasajeros”, ya que consideran que no pueden continuar operando bajo constantes amenazas.

Ojeda también cuestionó la respuesta de las autoridades frente a esta nueva ola de violencia. “Hemos tenido más diálogo con el Mininter, pero no vemos soluciones concretas. Los que han capturado son gatilleros; no se ha desarticulado ninguna organización criminal”, manifestó. Asimismo, indicó que el gremio aún desconoce si las bandas recientemente intervenidas están vinculadas con los atentados. “No tenemos respuestas claras ni de las autoridades actuales ni del gobierno entrante”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 15 de julio, el Ministerio del Interior encabezó una reunión con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las empresas de transporte interprovincial Zbuss, Emmanuel, El Dorado, Oltursa y Móvil Bus, además de otros voceros del sector.

Empresa El Dorado.

Durante el encuentro se acordó reforzar la seguridad en terminales terrestres, paraderos y corredores viales mediante el despliegue de efectivos y patrullajes preventivos a cargo de la Policía de Tránsito, la División de Emergencia, Los Halcones y el Escuadrón Verde, con mayor presencia en los horarios de mayor incidencia delictiva. Sin embargo, pese a estos compromisos, los atentados contra las empresas de transporte interprovincial continuaron.

Capturan a dos sospechosos

Poco después del ataque contra el bus de CIVA, agentes de la Policía Nacional del Perú, a través del equipo de Los Halcones Norte, capturaron a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana tras una persecución. Durante la intervención se les incautó un arma de fuego que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizada para atentar contra los buses de transporte interprovincial.

Video: PNP

“A raíz del atentado, de inmediato se activó un plan de seguridad y fue perseguida la motocicleta. En la ruta abandonó un arma de fuego y un morral. Los hombres fueron identificados como el venezolano Ranger Revolledo Montes, de 23 años, que contaba con antecedentes contra la fe pública, y José Bolívar, de 20 años, con antecedentes por hurto agravado”, dijo en conferencia de prensa el general PNP Jorge Luis Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro.

Capturan a dos delincuentes que habrían baleado un bus de la empresa Civa. (Foto: César.grados / @photo.gec)

El jefe policial también informó que los delincuentes detenidos habrían participado en otros ataques contra empresas de transporte interprovincial.

“Estos sujetos, por las características, habrían participado el 13 de julio en el ataque de la empresa El Dorado, en Puente Piedra, donde una bala le rosó el rostro al conductor del vehículo. El 18 de julio de 2026, también habrían atentado contra la empresa Cruz del Norte y la empresa Cruz del Sur y el día de hoy contra la empresa CIVA”, dijo, al precisar que el caso continúa en investigación para determinar si existen más personas involucradas detrás de estos ataques extorsivos.