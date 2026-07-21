Por Abby Ardiles

Tres atentados armados contra buses de transporte interprovincial, registrados en menos de 24 horas en Lima Norte, han puesto nuevamente en alerta al sector, que ya suma seis empresas afectadas por ataques extorsivos desde junio de este año. Las empresas CIVA, Cruz del Sur, Cruz del Norte, El Dorado, Zbuss y Emmanuel han sido blanco de atentados, varias de ellas en más de una oportunidad, en una escalada de violencia que ha llevado al gremio a evaluar la suspensión del servicio a nivel nacional.

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