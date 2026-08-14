Por Juan Saldarriaga

El alza en los precios de los combustibles, producto del reavivamiento de la guerra en Medio Oriente, aprieta los bolsillos de los conductores en Lima y regiones.

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