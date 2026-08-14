Frente a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone emplear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), pero el mecanismo se encuentra virtualmente desactivado. ¿Qué se necesita para su reactivación? Responde María Julia Aybar, presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

- El MEF busca reactivar el FEPC para amortiguar el alza en los precios del diésel, las gasolinas y el GLP. ¿Cómo piensan reabrirlo si sus miembros ya se han retirado?

Primero que nada, nosotros vemos con muy buenos ojos que el MEF se haya referido al FEPC para enfocar la problemática del alza en los precios de los combustibles. Como bien señalas, el fondo no está funcionando porque el Estado tiene una deuda muy grande con las empresas y estas no pueden continuar si esa deuda no es saldada.

- ¿El Gobierno tendría que empezar saldando esa deuda?

Creemos que parte de la reactivación del FEPC requiere compensar la deuda con las empresas, pero entendemos también que se necesita un análisis adicional, el cual estaría siendo efectuado por el MEF.

- ¿Qué tipo de análisis?

Sabemos bien que el FEPC adolece de ciertas situaciones que no son las más convenientes, porque compensa las bajadas y subidas de los precios de los combustibles, pero si estos no bajan, (el FEPC) se termina convirtiendo en un subsidio bastante costoso. Quizá es eso lo que el MEF está evaluando para darle una mejor eficiencia al mecanismo.

- El FEPC se constituyó para entornos de volatilidad (subidas y bajadas de precios), pero lo que ahora estamos viendo son subidas continuas por la guerra en Oriente Medio. ¿Ese es un obstáculo?

Correcto. La idea del mecanismo en sus inicios (2004) era crear una suerte de banda para que el precio de los combustibles se moviera en torno a ella sin impactar al mercado. Eso funcionó cuando los precios subían y bajaban, pero desde hace algún tiempo la tendencia es hacia el alza y las bajadas no han permitido compensar. En promedio, es un subsidio bastante alto.

Como parte de las medidas económicas que desarrollarán, el Gobierno de Keiko Fujimori prepara un fondo para estabilizar precios de combustibles ante el incremento de precios del petróleo. Imagen: Andina

- ¿De qué monto estamos hablando?

Me parece que hemos llegado casi a los S/18 mil millones. Entonces lo que el MEF estaría viendo es trabajar el mecanismo para focalizarlo en aquellos que más necesitan de su apoyo para contrarrestar el impacto en los precios.

- ¿Han conversado con el Gobierno sobre este tema?

Nosotros no hemos recibido ninguna precisión al respecto, pero sí podemos decir que desde el lado empresarial estamos dispuestos a seguir apoyando, siempre y cuando el FEPC se convierta en un sistema que cumpla sus objetivos y que pague lo que corresponda para que la deuda no se siga acumulando.

- ¿A cuánto asciende la deuda del FEPC con las empresas de hidrocarburos?

Está en S/990 millones. El último pago se hizo, por lo que recuerdo, a fines del 2024. Durante el 2025 y 2026 estuvimos esperando que se incluya dentro del Presupuesto de la República o que se implementen algunas medidas que han funcionado antes como formas de pago (impuestos u otros mecanismos), pero vemos con buenos ojos que se esté mirando al FEPC porque, más allá de la deuda, creemos que lo importante es que amortice el impacto de los altos precios de los combustibles que importamos.

“Hay dos tareas que el Gobierno debe tener en mente. La primera es lograr que el gas natural llegue a la mayoría de los consumidores. Y la segunda es aumentar la producción de petróleo para cubrir la demanda local y reducir la importación de combustibles líquidos que compramos a precios internacionales”.



- Por las malas noticias en Medio Oriente se entendería que el precio de los combustibles seguirá subiendo.

Exactamente. Hace unos meses se pensó que con los acuerdos de paz [entre EE.UU. e Irán] se llegaría a una solución para el alza en los precios, pero el conflicto se reactivó y vemos que aún continúa. Así que, probablemente, los precios seguirán altos.

- Con excepción del gas natural, que tenemos en abundancia. ¿Es así?

Ese es un muy buen punto, porque ese gas natural nosotros lo producimos y de forma bastante competitiva; su precio es uno de los más bajos del mundo. Ese combustible nos está permitiendo cubrir la generación de energía eléctrica y el transporte con menores costos.

- Por eso es importante que el Gobierno relance la masificación del gas en las regiones.

Así es. Hay dos tareas que el Gobierno debe tener en mente. La primera es lograr que el gas natural llegue a la mayoría de los consumidores para que puedan gozar del impacto positivo de tener un combustible con precios competitivos. Y la segunda es incrementar la producción de petróleo para satisfacer la demanda local y reducir la importación de combustibles líquidos, que compramos a precios internacionales. Eso va a tener un impacto positivo en el FEPC. A medida que la importación se reduzca, el fondo va a tener menos trabajo.

La reactivación del lote 192 ayudaría a incrementar la producción de petróleo y reducir las importaciones en, al menos, 10 mil barriles diarios. / SYSTEM

LOTES DE HIDROCARBUROS

- ¿Cuál es la brecha diaria en la balanza de hidrocarburos líquidos?

En general, tenemos una producción de crudo de 38 mil barriles por día (bpd), pero la demanda total de combustibles llega a casi 280 mil o 300 mil bpd. El déficit es bastante grande.

- Pensé que la demanda bordeaba los 220 o 225 mil bpd. ¿Se ha incrementado por el crecimiento de la economía?

Correcto. Algo que a veces no se toma en cuenta es que todas las actividades económicas requieren energía y esa energía se sigue generando en su mayor parte con hidrocarburos. Así que, cualquier impacto en los precios de los hidrocarburos impacta en el crecimiento económico; por lo tanto, debemos dar valor a nuestros recursos naturales, extrayéndolos.

“(Sobre salida de Chevron del país) Las empresas nos están diciendo: Si quieren que vengamos y nos quedemos necesitan hacer cambios radicales”.



- Para eso urge descubrir nuevos yacimientos o reactivar los que ya están en etapa de producción, pero que se encuentran...

…Paralizados. Así es. Hay lotes como el 192 (Loreto) que tiene la probabilidad de producir hasta 10 mil bpd, pero hoy está parado. Si pudiéramos reactivar ese lote tendríamos una producción adicional que nos ayudaría a cubrir la demanda. Y podríamos ver también la posibilidad de que lotes que hoy están en operación, como el 95, incrementen su producción. Otro reto es la reactivación del Oleoducto Norperuano. Y también hay lotes en el noroeste que son pequeños, es cierto, pero que pueden generar más petróleo con medidas más competitivas en cuanto a regalías.

- ¿Qué tanto podrían producir esos lotes?

Pueden ser 100 o 200 bpd, que no parecen mucho, pero que suman en la situación en la que estamos. Otro aspecto es promover la exploración. Perú-Petro ha dicho que hay 18 cuencas hidrocarburíferas donde hay potencial para encontrar petróleo, pero solo hemos explorado cinco. Allí el reto es reducir los plazos de los permisos para exploración porque, de lo contrario, nos demoraremos seis, siete, hasta 10 años, y no podemos aguantar tanto tiempo.

- Una mala noticia, en ese sentido, es el aparente retiro de Chevron del país. ¿Cómo impacta esto en el ‘upstream’ de hidrocarburos?

Nosotros en el gremio vamos a esperar a que la empresa y Perú-Petro se pronuncien de manera oficial para saber realmente lo que está ocurriendo. Pero, independientemente de eso, podemos decir que, si atraer empresas ya es un problema, dejar que se vayan es un problema más serio. Sin embargo, debemos mirar el tema de forma positiva. Este es un mensaje claro de que debemos hacer algo más para ser competitivos.

- ¿El caso de Chevron nos obliga a hacer mejoras para ser más competitivos en hidrocarburos?

Sí. Las empresas nos están diciendo: “Si quieren que vengamos y nos quedemos necesitan hacer cambios radicales”. No podemos seguir con un Peru-Petro haciendo lo mismo. Ya dice el dicho: “El que hace lo mismo buscando un resultado diferente, está loco”.