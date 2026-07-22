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Resumen

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“El Gobierno y el sector minero podemos encontrar juntos una solución al Fenómeno del Niño". (Foto: Antamina)
“El Gobierno y el sector minero podemos encontrar juntos una solución al Fenómeno del Niño". (Foto: Antamina)
Por Juan Saldarriaga

El fenómeno de El Niño ya impacta en las actividades primarias - como la pesca - y se avizora como el principal riesgo para la economía en el corto plazo, según advertencia lanzada la semana pasada por el Banco Central de Reserva del Perú.

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