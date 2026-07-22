El fenómeno de El Niño ya impacta en las actividades primarias - como la pesca - y se avizora como el principal riesgo para la economía en el corto plazo, según advertencia lanzada la semana pasada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Frente a esta amenaza, el sector minero debería “ser llamado como un aliado” por el nuevo Gobierno para contribuir con sus equipos pesados en la descolmatación de ríos, reforzamiento de taludes y construcción de accesos provisionales para que el transporte no se paralice, manifiesta Víctor Góbitz, CEO de Quilla Resources y ex presidente de la SNMPE.

En esa línea, el empresario propone crear, con carácter de urgencia, “una base de datos actualizada” para conocer qué equipos (palas, excavadoras y otros) están disponibles y en manos de qué operadores, para poder aprovecharlos.

“Me refiero a los equipos en manos de empresas mineras y de proveedores importantes, tipo Ferreyros y Komatsu. Ese esfuerzo puede ayudar a que podamos responder a una emergencia que se avecina y que no ha recibido una planificación muy completa”, manifiesta.

A decir de Góbitz, la utilización de estas herramientas puede ayudar a que el país no se paralice y “podamos salir rápido de la crisis”, aprovechando que la minería es una actividad descentralizada que opera en todas las regiones de la sierra y costa.

“El Gobierno y el sector minero podemos encontrar juntos una solución, pero eso va a depender de donde ocurra la emergencia y donde estén los equipos, y para eso necesitamos la foto del Ejecutivo”, explica.

Para eso, expresa, urge que haya un líder en el sector público que organice este esfuerzo porque todas las empresas del sector van a “estar dispuestas a ayudar al país” para superar “esta crisis que es inminente”.

Esto, muy aparte de los trabajos que podrían realizar mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que ProInversión alienta para prevenir, atender y remediar la emergencia.