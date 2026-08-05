icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tía María tiene un avance importante y debe priorizarse, señala Julia Torreblanca. (Foto: SNMPE)
Tía María tiene un avance importante y debe priorizarse, señala Julia Torreblanca. (Foto: SNMPE)
/ YAEL ROJAS
Por Juan Saldarriaga

El mensaje por Fiestas Patrias de Keiko Fujimori fue breve y conciso, con escasas alusiones a los sectores económicos, como el minero. Sin embargo, lo poco que dijo fue contundente, como su determinación de atacar la problemática de la minería ilegal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: