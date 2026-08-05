El mensaje por Fiestas Patrias de Keiko Fujimori fue breve y conciso, con escasas alusiones a los sectores económicos, como el minero. Sin embargo, lo poco que dijo fue contundente, como su determinación de atacar la problemática de la minería ilegal.

Las empresas minero-energéticas esperan, sin embargo, mucho más, como el cierre definitivo del Reinfo y el relanzamiento de los grandes proyectos de minería e hidrocarburos, apunta Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

- La presidenta Fujimori habló poco sobre minería en su mensaje del 28 de Julio, pero resaltó que su gobierno perseguirá todos los tipos de delincuencia organizada, incluyendo la minería ilegal. ¿Cómo toman este anuncio en la SNMPE?

Todas las veces que la prensa nos preguntaba que pediríamos al nuevo Gobierno, hablábamos siempre de la lucha contra la minería ilegal. Agradecemos a la presidenta y a su equipo que se hayan comprometido a fortalecer los sistemas de inteligencia para desarticular las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. También es muy bueno el anuncio de que las Fuerzas Armadas asumirán funciones decontrol interno en coordinación con la Policía Nacional para enfrentar estos flagelos.

- ¿Es una señal bastante positiva para el sector minero?

Sin duda. Por eso saludamos el anuncio del 28 de Julio, pero, además, esperamos que no se amplíe el Reinfo de ninguna manera, y que el nuevo régimen que se plantee sea una ley MAPE moderna y simplificada. El Gobierno debe contemplar medidas para que los pequeños mineros y mineros artesanales se vayan adaptando paulatinamente, de manera que se establezca una diferenciación entre aquellos que sí están dispuestos a cumplir la ley y aquellos que no.

- ¿El proceso de formalización minera debe despegar con este Gobierno?

El apoyo estatal debe reservarse para los operadores mineros que acrediten el cumplimiento ambiental y de seguridad de sus trabajadores y operaciones, y que acrediten, también, en el origen lícito y la trazabilidad de su producción y los insumos que utilizan: químicos, explosivos y combustibles.

La SNMPE espera que el nuevo gobierno cierre completamente el Reinfo. | Foto: Andina

- ¿La fiscalización de la minería informal es indispensable?

Se debe fortalecer la fiscalización y el control de toda la cadena de producción, desde su extracción hasta su comercialización y exportación, y asegurar que las plantas de beneficio no están lavando mineral. Esta trazabilidad debe encargarse a autoridades nacionales como el Osinergmin, el Oefa y Sunafil para que supervisen cada una de las tareas de su competencia, ya que tienen los recursos, el conocimiento y el personal dedicado a esto en las regiones. Por ello saludamos la decisión política de combatir frontalmente la minería ilegal.

- ¿Qué otros pasajes del mensaje presidencial les parecieron relevantes?

Infraestructura para la competitividad es otro de los temas que nos parece importante. Los anuncios sobre proyectos de infraestructura de transporte, incluida la nueva Carretera Central, la Longitudinal de la Sierra y otros sistemas de transporte estratégicos que van a integrar al país. Saludamos, particularmente, el anuncio de las nuevas líneas del Metro, tanto para el norte como para el sur del Perú, y también la simplificación administrativa.

- La simplificación administrativa es uno de los pedidos recurrentes del sector minero-energético.

Es un pedido que venimos haciendo hace años. [Nosotros] no queremos que se bajen los estándares, pero sí necesitamos que la reforma que se plantea en el Plan de Gobierno se apoye en una Ventanilla Única Digital interoperable. Pero esto tiene que ir acompañado de una simplificación de procedimientos para permitir que las entidades compartan documentos, estudios, opiniones y antecedentes, sin volver a duplicar esta información que ya se encuentra en poder del Estado.

- ¿Han tenido oportunidad de conversar con el equipo de Gobierno sobre estos temas?

A través de Confiep hemos tenido reuniones previas en las que hemos puntualizado lo que nosotros vemos como temas críticos para nuestro sector.

- ¿De qué temas críticos han conversado?

Entre otros, hemos mencionado la gestión integrada de proyectos de inversión, la simplificación administrativa, la mejora regulatoria y el tema de la minería ilegal. Hemos mencionado, también, la necesidad de fortalecer la institucionalidad de las entidades vinculadas al sector minero-energético. Y hemos levantado la problemática de Petro-Perú, en particular, la necesidad de continuar con el proceso de reorganización de la empresa estatal. El plan de Gobierno, por lo que sabemos, también hace referencia a la exploración y explotación de petróleo.

El plan de Gobierno de Keiko Fujimori propone relanzar la exploración y explotación de petróleo y gas. Foto Minem

- ¿Qué han discutido sobre petróleo?

Nosotros creemos que es básico impulsar la exploración y explotación de nuevos lotes en la selva y la costa norte, y también hemos mencionado que los contratos de petróleo y gas deben homologarse. En la actualidad, los contratos de petróleo tienen una vigencia de treinta años y los de gas de cuarenta años.

- ¿Plantean homologar los contratos de gas y petróleo, ambos, a 40 años?

Sí, a 40 años. Y en el tema eléctrico hemos planteado la necesidad de regular la consulta previa.

- ¿Se refiere a mejorar la consulta previa para proyectos de transmisión y distribución eléctrica?

Así es. Entendemos que la consulta previa es obligatoria, pero lo que nosotros necesitamos es que los plazos sean predecibles y ágiles. Queremos respetar los derechos de las comunidades indígenas, pero necesitamos que una entidad pueda dirigir estos procesos de manera que no retrasen los proyectos que son importantes para el país.

- ¿En el caso de Petro-Perú han planteado la necesidad de que la organización siga adelante para que el Estado no gaste más plata en rescates?

Sin duda. El plan de Gobierno propone la optimización de las operaciones de Petro-Perú. Ellos proponen que la empresa se centre, exclusivamente, en actividades de refinamiento y distribución de hidrocarburos. Proponen también la venta de los activos no estratégicos y la disposición del Oleoducto Norperuano (ONP), separándolo de la estructura operativa de Petro-Perú para dárselo a un operador especializado.

- ¿El ONP y los lotes petroleros ya no formarían parte del negocio de Petro-Perú?

Eso es lo que propone el plan de Gobierno. Sin embargo, nosotros creemos que tiene que revisarse para ver cuáles son las actividades que generan valor a la empresa y no una carga. ProInversión ya está revisando los bloques patrimoniales.Entonces, lo que pedimos al Gobierno es que no enmiende lo que ya está realizado, sino que lo fortalezca y mire hacia adelante.

El nuevo Gobierno debe seguir adelante con la reorganización de Petro-Perú, señala Julia Torreblanca.

- ¿El Gobierno debería abstenerse de hacer innovaciones innecesarias?

Nosotros creemos que el Gobierno no debe reinventar la pólvora. Debe revisar lo que ya está avanzado y seguir adelante con la reestructuración por bloques patrimoniales que viene realizando ProInversión en el marco de los DU010-2025 y 003-2026 con el fin de identificar qué actividades generan valor para Petro-Perú y lograr que se encamine por una ruta de auto-sostenibilidad financiera que garantice que, como cualquier empresa, genere utilidades.

- La presidenta también dijo en su mensaje de 28 de Julio que respetará la estabilidad jurídica y los contratos firmados. ¿Con todas estas claridades, qué proyectos mineros podrían salir este año y el siguiente?

Sin duda, tenemos Tía María, con el aval importante que ha reportado la empresa [Southern Copper] de un 40% en su construcción. Creo que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a quien felicito por su nombramiento, debe priorizar este proyecto como lo viene haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas con el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (ESSI). El ministro Shinno debería asignar diferentes sectoristas a estos proyectos que están pendientes para ver cuáles son los cuellos de botella y lograr que se desarrollen a la brevedad posible.

- ¿Tía María es el primer proyecto en la lista?

Tía María tiene un avance importante y debe priorizarse. Y, ojalá que se den mejores condiciones para Zafranal y que los accionistas puedan retomar su evaluación. Pero tenemos muchos más proyectos, como Michiquillay, Los Chancas, Trapiche, Corani y Pampa del Pongo. Son proyectos forman parte de esta cartera de US$64.000 millones que el ministro Shinno debería poder acelerar con el conocimiento de su importancia.