La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que Expomina Perú 2026 proyecta inversiones superiores a US$300 millones y reúne más de 1.000 stands durante su décima edición, que se desarrolla hasta el 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.