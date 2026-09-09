La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que Expomina Perú 2026 proyecta inversiones superiores a US$300 millones y reúne más de 1.000 stands durante su décima edición, que se desarrolla hasta el 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima.

El encuentro congrega a compañías mineras, proveedores, inversionistas, autoridades y especialistas nacionales e internacionales. Además, busca promover inversiones, tecnología, conocimiento y oportunidades de negocio vinculadas con la industria minera.

Durante la inauguración, Fujimori señaló que la feria también generará oportunidades para las empresas proveedoras y empleo para miles de familias. “Cada empresa que invierte y apuesta por el Perú representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo para nuestra gente”, sostuvo.

Gobierno anuncia reducción de barreras burocráticas

Fujimori afirmó que el Gobierno promoverá la inversión minera responsable, al considerar que esta actividad genera empleo, infraestructura, servicios y oportunidades de desarrollo para las regiones.

La mandataria sostuvo que la minería debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las comunidades.

Asimismo, recordó que, al inicio de su gestión, estableció un plazo de 1.826 días para reestructurar el Estado, recuperar la seguridad y dinamizar la economía nacional.

En ese contexto, anunció que uno de los objetivos de su administración será reducir las barreras burocráticas que afectan a los inversionistas y convertir al Estado en un facilitador del desarrollo.

“El Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista, sino que debe convertirse en facilitador de desarrollo. El Estado no debe generar ni obstáculos ni demoras injustificadas”, señaló.

Economías ilegales y protección ambiental

La presidenta también adelantó que su administración enfrentará a las economías ilegales que afectan los bosques, contaminan los ríos y amenazan las áreas naturales protegidas.

Fujimori indicó que la protección ambiental y la inversión sostenible deberán avanzar de manera complementaria dentro de la política del Gobierno. “Defenderemos el medio ambiente y en simultáneo promoveremos la inversión sostenible, porque estos no se oponen, se complementan”, aseguró.