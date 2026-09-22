De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, la venta de vehículos nuevos volvió a crecer en agosto, alcanzando incluso un récord en términos mensuales. Con ello se mantiene en terreno positivo, dado que las ventas vienen creciendo sostenidamente en términos interanuales desde septiembre del 2024.

“La cifra de agosto estuvo por encima de lo que estimábamos, inclusive tomando en consideración que preveíamos una aceleración en el crecimiento en ventas debido a un efecto estadístico, los cuatro días no laborables en julio difirieron partes de las inmatriculaciones de las ventas de ese mes para agosto. Con este resultado las ventas a julio introducen un sesgo alcista en nuestra proyección anual de cerca de 270 mil unidades vendidas al cierre del 2026”, se lee en el informe.

En el acumulado, las ventas hasta agosto llegaron a las 188,816 unidades, cerca de 40% más que en el mismo periodo del 2025, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Entre los principales factores que explicaron este comportamiento destacaron el sostenido desempeño positivo del empleo formal privado, creciendo 5,5% entre enero y julio, y de los ingresos de los hogares, aumentó 4,2% entre enero y julio, según cifras del Banco Central de Reserva, el crecimiento del consumo privado, expansión de 3,6% en el segundo trimestre del 2026, ante la mejora de la confianza del consumidor en los últimos meses, abaratamiento del precio de los vehículos en términos de moneda local, el sol se apreció cerca de 5% respecto al dólar en los últimos 12 meses a agosto, mejora de las condiciones financieras con la reducción de tasas de interés para el crédito vehicular y mayor disponibilidad de modelos en vehículos ligeros, especialmente en unidades tipo SUV y la sostenida disposición de las empresas a la renovación de flotas, incluso en la venta de vehículos pesados.

Venta de vehículos nuevos a agosto

Por segmentos, las ventas de vehículos ligeros crecieron cerca de 40%, hasta alcanzar 167.244 unidades. En este último caso destacaron las ventas de vehículos tipo SUV, creciendo cerca de 53% hasta agosto, ante la preferencia por unidades de mayor capacidad, mejor adaptación a las vías peruanas, y una mayor disponibilidad de modelos respecto de años previos. Asimismo, las ventas de pickups y furgonetas aumentaron 23% impulsadas por la mayor demanda de empresas, en particular de los sectores minería y construcción. En este mismo periodo las ventas de vehículos pesados sumaron 21.572 unidades, 40% más respecto a enero-agosto del 2025, destacando la venta de vehículos de carga pesada, en especial camiones y tracto camiones.

Venta de vehículos nuevos electrificados

Un detalle interesante es el avance de la venta de vehículos electrificados en el mercado local. Es así como durante el 2024 las ventas alcanzaron 6,646 unidades, representando 3,9% del total de vehículos nuevos comercializados en el país, por encima de las 4,494 unidades y participación de 2,5% registradas en 2023. La tendencia de las ventas de este tipo de vehículos se aceleraron en el 2025, cuando las ventas ascendieron a 10.239 unidades, equivalente a 4,8% del mercado automotor, lo que implicó un incremento de 54% respecto al año previo. Más recientemente, entre enero y agosto de 2026, se comercializaron 11.358 unidades, superando el volumen total alcanzado en todo 2025, mientras que su participación en las ventas de vehículos nuevos se elevó a 6,0%, superando el 4,8% del total observado para todo el año 2025.

Ventas en Latinoamérica

A nivel regional, Perú se ubica entre los mercados de mayor dinamismo, superando ampliamente el crecimiento promedio latinoamericano. Según las cifras de ALADDA (Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores), las ventas de vehículos nuevos en los principales mercados de América Latina alcanzaron 3.83 millones de unidades entre enero y julio de 2026, creciendo 12,2% respecto a similar período de 2025.

El resultado regional estuvo impulsado por Brasil (+17,9%), que por su tamaño -1.7 millones de vehículos nuevos vendidos a julio- continúa siendo el principal motor de crecimiento del mercado automotor latinoamericano. Entre las economías andinas, Colombia destacó con 186 mil unidades (+44,7%), consolidando la recuperación iniciada el año pasado. Asimismo, Ecuador registró un sólido avance de 39,1%, colocando cerca de 93 mil unidades. Por su parte, Uruguay mostró un crecimiento más moderado (+18,0%), aunque mantuvo una tendencia positiva con cerca de 46 mil unidades vendidas, mientras que Chile registró un avance de apenas 2,7%, con poco más de 187 mil unidades colocadas a julio, reflejando una recuperación gradual tras varios años de ajustes en la demanda. En contraste, Argentina fue el único mercado relevante de la región que presentó una contracción en el acumulado del año (-13,6%), sumando 336 mil unidades vendidas a julio.

Perspectivas

En cuanto al mercado local para septiembre, Scotiabank prevé ventas por alrededor de 24 mil unidades, algo por encima del promedio mensual registrado entre enero y agosto de este año. Sin embargo, habría cierta desaceleración en el crecimiento en los próximos meses, dado que la tasa de crecimiento anual promedio entre septiembre y diciembre del 2025 estuvo alrededor del 32%, por encima de la tasa de crecimiento anual de 25% al cierre del 2025.

“Al cierre del 2026 proyectamos que la venta de vehículos nuevos podría estar cerca de las 270 mil unidades, lo que marcaría un récord. Nuestra proyección mantiene un sesgo alcista, tomando en cuenta la mejora de los índices de confianza del consumidor, alentando el consumo privado, proyectamos crecería 3.5% en el 2026 e impulsando la venta de vehículos ligeros. A ello se suma la gradual mejora de la confianza empresarial en los últimos meses, lo cual permitiría mantener el crecimiento de doble dígito de la inversión privada”, agregó.