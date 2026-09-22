A nivel regional, la venta de vehículos nuevos en Perú es uno de los más dinámicos en lo que va del año. Foto: iStock.
A nivel regional, la venta de vehículos nuevos en Perú es uno de los más dinámicos en lo que va del año. Foto: iStock.
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, la venta de vehículos nuevos volvió a crecer en agosto, alcanzando incluso un récord en términos mensuales. Con ello se mantiene en terreno positivo, dado que las ventas vienen creciendo sostenidamente en términos interanuales desde septiembre del 2024.

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