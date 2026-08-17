De hecho, desde la elección de Prevost, en mayo del 2025, las micro y pequeñas empresas (mypes) comenzaron a generar nuevos productos, como los llamados ‘papapolos’, además de tazas, relicarios, bolsos y hasta helados en su honor, conocidos como ‘papaletas’. Este movimiento podría intensificarse en noviembre, con la llegada del Sumo Pontífice.

La Papaleta

Según Rodolfo Ojeda Medina, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, y tomando como referencia otras campañas comerciales, la visita del Papa podría movilizar entre S/700 millones y S/1.200 millones, con Lima y Chiclayo a la cabeza como las ciudades con mayor dinamismo.

“Para tener una idea, la campaña del Día de la Madre movilizó este año alrededor de S/4.800 millones. Aunque las ciudades que lo reciban podría convertirse en una de las campañas económicas más importantes del año para las pequeñas empresas”, menciona.

El movimiento ya empieza a observarse en Gamarra. La producción de polos con la imagen del Papa se reactivó luego de Fiestas Patrias. Algunos negocios reportan ventas de 500 prendas durante un fin de semana, mientras que otros han colocado más de 2.000 unidades desde el 28 de julio.

“Entre quincena y fines de este mes vamos a comenzar con la producción de 20.000 polos para contar con stock para la llegada del Papa. Desde inicios de agosto hasta noviembre tenemos mucha expectativa en todas nuestras líneas: desde la económica, a S/ 9, hasta las de algodón de mejor calidad, a S/ 25. Ya han llevado para Chiclayo; aunque un lote pequeño, desde Lima los clientes usuales son las familias”, menciona el empresario textil Sebastián Salinas, propietario de Meraki Estampa2.

Los comerciantes también han identificado un público cautivo para este tipo de productos: los adultos mayores. Estos clientes incluso solicitan fotografías suyas con el Papa elaboradas con inteligencia artificial, además de banderas y cintas para la cabeza.

“Están llegando desde Pucallpa y Cusco. En Lima nos piden al Papa en locaciones como la Plaza de Armas o la catedral. Ahora nos preparamos con 20.000 polos porque pensamos que a finales de septiembre y durante todo octubre todo comenzará a explotar y, para entonces, ya tenemos que estar abastecidos para que no nos gane la demanda”, refiere Vicky Quiñones, de la Casa de las Banderolas.

Las regiones se preparan

La expectativa no se limita a Lima. Ojeda menciona que el aumento de ventas será importante, sobre todo, en las cuatro ciudades que recorrerá el Papa, con una fuerte activación en hospedaje, restaurantes, transporte, agencias de turismo, artesanías, confecciones, imprentas, florerías, librerías, productores de recuerdos religiosos y, en general, el pequeño comercio. Esta expectativa está vinculada con la fuerte afluencia de turistas que espera cada ciudad.

El papa León XIV y el rey Felipe IV descienden del avión que debería trasladar al pontífice a Roma tras su viaje de siete días a España por problemas técnicos que impiden su despegue del aeropuerto de Los Rodeos. Foto: EFE/ Alberto Valdés / Alberto Valdés

En Chiclayo, esperan 1,5 millones de turistas, que podrían dejar a la región S/750 millones, si cada uno gasta en promedio S/500, explica Juan Manuel Scander, presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque.

En Cusco, la expectativa es recibir a 50.000 visitantes, entre peruanos y bolivianos, durante los días de la visita papal, lo que permitiría incrementar en 50% el movimiento turístico en un mes en el que comienza la temporada baja.

Pucallpa espera la llegada de poco más de 100.000 personas, incluidos visitantes de regiones aledañas como Huánuco y San Martín, e incluso desde Cruzeiro do Sul, en Brasil, estarían llegando fieles a través de vuelo directo a la ciudad amazónica que tarda cerca de 30 minutos.

Una inversión necesaria

Estas regiones tienen alrededor de 90 días para prepararse y no solo en materia de infraestructura, destaca Adrián Lomello, director para América de la Red Mundial de Turismo Religioso (RMTR).

“Hay que fortalecer el aeropuerto de Chiclayo para sostener la demanda de vuelos porque van a llegar delegaciones del Vaticano, delegaciones de periodistas de todo el mundo. Todo eso necesita un lugar de atención. También se tiene que preparar la información para el turista, servicios médicos, de transporte, etc.”, describe.

Precisamente, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se instaló el Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León”, que contempla 67 intervenciones clave para el desarrollo territorial y sostenible de Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao.

El recién elegido Papa León XIV, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci)

Estos proyectos contemplan una inversión de S/ 1.817 millones. Entre las intervenciones destacan el mejoramiento integral de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la construcción de 11 puentes definitivos en Piura y Morropón, y la renovación de las redes de agua y alcantarillado en el casco central de Chiclayo.

Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), explica que las ganancias que se generen irán de la mano con lo que se invierta. En ese sentido, recuerda que el retorno podría ser hasta seis veces mayor, como ocurrió en España, donde se invirtieron 25 millones de euros, pero se recaudaron 150 millones.

Además, debido al vínculo entre el Papa León XIV y el Perú, producto de su labor pastoral y su nacionalidad, Canatur espera que la visita congregue 50% más visitantes que los que llegaron en el 2018 con la visita del Papa Francisco, cuando el país recibió 40.000 turistas extranjeros y registró ingresos por US$ 80 millones, según informó en ese entonces el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Una oportunidad más allá de noviembre

El impacto económico de la visita también puede trascender los días que el Papa permanezca en el país. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, el 20% del movimiento turístico mensual se moviliza hacia destinos de fe. En números, este porcentaje se traduce en cerca de 350 a 400 millones de turistas anuales, de los cuales 80 millones se movilizan dentro de América. En este contexto, la RMTR calcula que ocho millones de turistas visitarían solo el Perú.

De esta manera, Lomello destaca la importancia del Perú en este circuito religioso y su oportunidad para seguir fortaleciéndose en esta actividad, tanto antes como después de la elección del nuevo Papa.

“Perú es altamente atractivo por la fusión de las culturas andinas con las hispanas, o cristianas o católicas. Hay un sincretismo que genera muchísima atracción para los turistas y los extranjeros. No hay otro lugar como Perú en la región, quizás Guatemala y México”, rescata.

En esa línea, Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), considera que la visita papal contribuirá a consolidar al Perú como un destino de turismo religioso; aunque su impacto en el flujo de viajeros será gradual.

En el corto plazo, el mayor impacto se reflejará en el turismo interno, con una mayor movilización hacia Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En el turismo receptivo, el crecimiento comenzará a apreciarse con mayor claridad a partir del 2027.

A la espera del programa oficial

Si bien la visita del Papa está prevista entre el 11 y el 17 de noviembre y contempla un recorrido por cuatro ciudades peruanas —Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo—, hasta el momento no se tiene confirmado el programa oficial. Desde Canatur, esperan que el itinerario final se confirme entre septiembre e inicios de octubre.

No obstante, los preparativos ya están en marcha. En las próximas dos semanas llegará una comisión de avanzada para inspeccionar los lugares que recorrerá el Papa y, por el momento, se vienen confirmando los recintos para cada ciudad.

En Chiclayo, los fieles se congregarán en las Pampas de Reque; en Lima se confirmó la Base de Las Palmas, en Surco; mientras que en Cusco se tiene previsto el uso de la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. En Pucallpa todavía no se confirma el escenario, pero el parque zonal de Yarinacocha, el complejo La Videnita y el Estadio Aliardo Soria figuran entre las principales opciones.

Aerolíneas y hoteles también se encuentran expectantes al anuncio. Latam, aerolínea que trasladó al Papa Francisco durante su visita al Perú en el 2018, percibe que la demanda se mantiene dentro de los patrones habituales. Sin embargo, una vez que se confirme el itinerario, “se podrá tener una señal más clara del impacto que dará el evento en la demanda aérea”, refiere Néstor Andrade, subgerente de Aeropuertos Regiones de Latam Perú.

Aunque, Sky sí ha comenzado a registrar algunas reservas, sobre todo desde Brasil y Chile. Incluso proyectan un movimiento importante en las cuatro ciudades peruanas.

“En Cusco esperamos movilizar más de 16 mil pasajeros; en Pucallpa, más de 2,5 mil; y en Chiclayo, más de 3 mil viajeros. En conjunto, estas tres rutas sumarán 72 vuelos y cerca de 22 mil pasajeros”, informa la aerolínea.

Los paquetes de viaje también podrían crecer entre 20% y 35%, refiere la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit).

“Esperamos que Chiclayo sea el principal beneficiado por su estrecha relación con el Papa León XIV, seguido de Lima, por ser la puerta de ingreso al país”, comenta Patricia Campos, presidenta del gremio.

Chiclayo, el principal foco de dinamismo

Con la elección de Prevost como Sumo Pontífice, Chiclayo ha mejorado su posición como polo comercial y atractivo para los turistas.

Las cifras oficiales del Ministerio de Cultura indican que, en julio del 2025, se registró un incremento de 97% en los visitantes a los museos de la región con respecto al mes anterior.

Padre Walker Dávila Ríos (de cuclillas), Párroco de la parroquia Santo Cristo de Bagazan en Iquitos y Robert Prevost, papa León XIV, detrás en el centro de la imagen. (Foto: Difusión padre Walker).

Además, entre enero y agosto del año pasado arribaron 651.922 visitantes, lo que representa un incremento de 30% frente al mismo periodo del 2024, según datos de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur).

Asimismo, actualmente, datos oficiales del Mincetur indican que las pernoctaciones de huéspedes nacionales entre enero y abril de este año crecieron 14% respecto al mismo periodo del año pasado.

En ese sentido, Augusto Nakasone, director comercial de Marketing de Casa Andina, observa un mayor interés por Chiclayo como destino turístico. Aunque son varios los atractivos para el turista, señala que existe un marcado interés de visitantes por la cultura y la religiosidad de la ciudad.

“El interés por conocer los lugares vinculados a la historia del Pontífice ha contribuido a fortalecer el posicionamiento de Chiclayo. Esto se ha reflejado en un aumento de las consultas y reservas hacia la ciudad”, menciona.

Con este impulso, el perfil del visitante todavía tiene una mayor presencia de viajeros corporativos, pero también de turistas nacionales y una creciente llegada de extranjeros motivados por el turismo cultural y religioso, con tickets promedio que parten desde los US$ 168 por persona.

Este dinamismo también se percibe en Costa del Sol. Geilán Mustafá, directora corporativa de Marketing de la cadena hotelera, observa una planificación de viajes con mucha anticipación, sobre todo por parte de grupos religiosos y operadores turísticos.

“Si vemos el perfil del visitante, el turista doméstico predomina, pero el turista internacional también se posiciona, principalmente los de Estados Unidos y de países sudamericanos como Chile, Ecuador y Colombia, entre otros. Aquí destacamos su perfil cultural-experiencial, que aprovecha la visita para conocer atractivos como las Tumbas Reales de Sipán“, menciona.

El interés ha hecho que Chiclayo ya impulse cuatro circuitos turísticos que se desarrollan en diferentes puntos de Lambayeque e incluyen iglesias, templos y recintos ceremoniales [ver infografía].

Apavit también observa un aumento de hasta 25% en los paquetes turísticos a Chiclayo desde la elección del Papa hasta la fecha. Entre los puntos favoritos de los visitantes figuran la Catedral Santa María de Chiclayo y el Obispado de Chiclayo, donde León XIV desarrolló gran parte de su labor pastoral, así como distritos y comunidades de la región Lambayeque donde realizó trabajo social y pastoral, como Zaña.

En algunos casos, los circuitos también incorporan atractivos turísticos de la región, como el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Complejo Arqueológico de Túcume, el balneario de Pimentel y la gastronomía lambayecana, ofreciendo una experiencia integral.

“El ticket promedio de estos programas oscila entre S/ 500 y S/ 1.200 por persona para paquetes nacionales de 2 a 4 días, dependiendo de si incluyen pasajes aéreos, categoría del hotel y actividades adicionales. Para visitantes internacionales, el monto puede ser considerablemente mayor”, menciona Campos Cisneros.

Las aerolíneas también perciben este dinamismo. Desde el inicio de las operaciones de Sky en Chiclayo, el 13 de julio de este año. la empresa registró una recepción muy positiva, con una alta ocupación que llegó hasta el 98% en su vuelo inaugural. Solo en Fiestas Patrias movilizó a 2.000 pasajeros desde y hacia Chiclayo.

“En sus primeros 19 días de operación, del 13 al 31 de julio, la ruta Lima-Chiclayo transportó cerca de 6.000 pasajeros, superando lo proyectado inicialmente para nuestro primer mes de operaciones. Asimismo, para los próximos meses vemos buenas perspectivas de demanda y proyectamos movilizar a más de 75.000 pasajeros entre julio y diciembre de este año, un periodo que contempla además la visita del Papa León XIV a Chiclayo en noviembre”, informó la aerolínea.

De hecho, detallaron a Día 1 que tienen previsto incrementar de siete a nueve frecuencias semanales a mediados de agosto. Ante la llegada del Papa León XIV, los viajes aumentarán a 11 frecuencias semanales durante octubre y noviembre para responder mejor al mayor flujo de pasajeros que quieran seguir la ruta del Sumo Pontífice en la región. Además, no descartan aumentar el número de vuelos durante los días de visita del Papa. Solo a esta ciudad, esperan trasladar 3.000 pasajeros en toda esa semana.

JetSmart también observa a Chiclayo como un destino importante. Entre mayo y julio de este año, transportó aproximadamente 39.000 pasajeros en la ruta Lima-Chiclayo y agosto se perfila como un mes de alta demanda, con cerca de 11.400 pasajeros ya reservados para el mes completo.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (Gercetur), Félix Mio, aseguró: “Ya estamos haciendo los preparativos, el diseño y la distribución de lo que será este espacio para albergar la santa misa del papa León XIV”. Foto: Andina

En el caso de Latam, entre junio del 2025 y julio del 2026, 359.246 pasajeros se movilizaron hacia Chiclayo. Julio del 2026 fue el mes con el mayor número de llegadas. Esto significa un crecimiento de 6,39% al comparar los periodos agosto 2024-julio 2025 y agosto 2025-julio 2026.

Ante el aumento de viajeros, la empresa incrementó el número de frecuencias de vuelo, pasando de cinco a seis frecuencias diarias en temporada regular y hasta siete en temporada alta.

“Del total de pasajeros que viajan con Latam en la ruta a Chiclayo, 13% son nacionales y 87% son extranjeros”, refiere Andrade.