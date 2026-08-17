Por Maritza Saenz

El regreso de Robert Prevost al Perú, esta vez como el Papa León XIV, no solo genera expectativa entre los fieles y las autoridades. Su visita también abre una oportunidad para los pequeños negocios, que ya se preparan para capitalizar el mayor flujo de visitantes.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.