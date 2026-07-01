Ya sea por vacaciones, negocios, estudios o para visitar a la familia, esta generación viene consolidando su presencia en este segmento. Sus preferencias al momento de comprar un boleto son diversas y, se distinguen según sus motivos de viaje, su preferencia por los canales digitales de compra, su sensibilidad al precio y una forma particular de planificar sus desplazamientos, lo que abre oportunidades para las empresas de transporte y turismo al momento de diseñar sus estrategias comerciales.

Los turistas y los emprendedores

Si bien las razones para viajar son variadas, en esta generación sobresalen dos perfiles recurrentes: el millennial turista y el millennial emprendedor.

En redBus, el 40% del millón y medio de boletos que vende al año corresponde a viajeros millennials. Su principal motivación son las escapadas de descanso hacia destinos cercanos, comenta Erick Moore, director comercial de redBus en Perú.

“El 43% de las compras [que realiza este público] se realizan a rutas cortas. Puede ser Lima-Ica, Lima-Chincha, rutas al norte como Chimbote o conexiones en el norte”, destaca.

El 2025, este segmento concentró el 40% del total de pasajeros, lo que los convierte en la segunda generación más viajera, solo por detrás de los centennials. / EDUARDO CAVERO

Este perfil permanece atento a cualquier oportunidad para viajar, informaron desde Móvil Bus a Día1. Prueba de ello es que, para este feriado largo por el Día de San Pedro y San Pablo, la empresa registra una ocupación superior al 70% en casi todas sus rutas, especialmente hacia Oxapampa y Huaraz.

“El viajero últimamente busca esa oportunidad por feriado para salir de Lima. La demanda ya era pronunciada, pero ahora no solo aprovechan los feriados que alcanzan al lunes; si comienzan a mitad de semana, también se van”, destaca la empresa.

El segundo perfil es el del millennial emprendedor, quien realiza viajes frecuentes por motivos de negocio y, debido a esa recurrencia, prioriza boletos más económicos, con un ticket promedio de S/68, explica Luis Alonso Ruiz, gerente general de kupos Perú, plataforma de venta de pasajes que cumple 11 meses en el mercado peruano. Al mes, la plataforma vende cerca de 70.000 boletos a millenials.

“Este grupo de millennials suele preferir asientos con una inclinación de entre 140° y 160°. Además, prioriza los descuentos disponibles en servicios con un nivel de comodidad más básico", menciona.

La compra de último minuto sigue predominando

Aunque los millennials suelen diferenciarse por sus motivaciones de viaje y por buscar experiencias más personalizadas, siguen la tendencia predominante del mercado, que concentra compras entre 24 y 72 horas antes de la partida.

Datos de redBus muestran que el 43% de los usuarios adquiere sus boletos el mismo día del viaje, mientras que otro 29% realiza la compra entre 24 y 48 horas antes. Según la plataforma, el perfil predominante de estos pasajeros se ubica entre los 25 y 50 años.

El 43% de los usuarios adquiere sus boletos el mismo día del viaje, mientras que otro 29% realiza la compra entre 24 y 48 horas antes.

No obstante, desde kupos Perú observan que algunos millennials muestran una mayor inclinación a planificar sus desplazamientos con algunos días adicionales de anticipación.

“En muchas ocasiones tienden a organizar sus viajes con más de dos o tres días de anticipación. Puede parecer poco, pero para este mercado representa una diferencia importante, considerando que entre el 74% y el 80% de las compras online de pasajes interprovinciales se realizan para viajes que ocurrirán dentro de las siguientes 24 horas”, explica Ruiz.

Así, aunque existe un segmento de millennials que planifica con mayor anticipación, la compra de último minuto sigue siendo el comportamiento predominante, en línea con la conducta general del mercado.

Si se trata de opciones de mayor valor, los millennials mantienen preferencias similares a las del resto del mercado. Desde Movil Bus señalan que su servicio premier, que ofrece asientos individuales con reclinación de 180° (bus cama), es el que se agota con mayor rapidez, sin diferencias por grupo etario. Además, estos pasajes suelen adquirirse entre dos y tres días antes del viaje.

Viajes aéreos

El protagonismo de esta generación no se limita al transporte terrestre. En el mercado aéreo, los millennials también se consolidan como el principal segmento de pasajeros.

Según Sky, durante el segundo semestre del 2025 representaron el 38% del total de viajeros en Perú (comparados con similar periodo del 2024). Con ello, superaron en más de 10 puntos porcentuales a la generación X y en 18 puntos porcentuales a los ‘baby boomers’.

En cuanto a sus preferencias, los destinos nacionales más demandados vía aérea son Cusco, Arequipa y Juliaca, coincidiendo con la generación X y diferenciándose de la generación Z, que opta por destinos más vinculados con el turismo de aventura, como Iquitos. En el plano internacional, sus principales elecciones son Santiago, São Paulo y Miami, ciudad que desplazó a Punta Cana en el ranking de preferencias, según la aerolínea.

En el mercado aéreo, los millennials también se consolidan como el principal segmento de pasajeros. / photos

En el caso de JetSmart Perú, la mayoría de sus viajeros son millennials con un promedio de edad de 37 años, cuyo principal motivo de viaje es vacaciones, con un 55%, mientras que el 39% viaja por razones familiares o laborales. En Perú, la mitad de estos pasajeros viajan solos y el 63% no factura equipaje.

Mayra Sánchez, gerente Comercial de JetSmart Perú, comenta que al menos cinco de cada diez de sus pasajeros de Sudamérica, vuelan cuatro o más veces por año. “No estamos hablando de un viajero ocasional, sino de alguien que ya incorporó el avión como parte de su rutina. Y el factor que más pesa en la elección es el precio, seguido de los vuelos directos al destino, con un 36%”, señala.

A diferencia del transporte terrestre, donde predominan las compras de último minuto, en el mercado aéreo la planificación es considerablemente mayor. Según cifras de Sky correspondientes al segundo semestre del 2025, la anticipación promedio para adquirir vuelos nacionales pasó de 24 a 26 días, mientras que para destinos internacionales la cifra alcanza los 49 días.

Una oferta que se adapta

La creciente participación de los millennials también está reconfigurando la estrategia comercial de las empresas de transporte, que aceleran su digitalización y diversifican sus servicios para responder a las preferencias de este segmento.

En el caso de Movil Bus, el 50% de sus ventas totales ya se realiza a través de canales digitales desde Lima, mientras que el resto proviene de sus agencias en distintas regiones del país.

Por su parte, Moore, de redBus, sostiene que las empresas buscan asemejar cada vez más sus servicios a los de las aerolíneas de bajo costo para atraer a estos pasajeros. Para ello incorporan asientos con puertos USB, Internet satelital y una oferta tarifaria más amplia.

Desde kupos Perú añaden que un millennial realiza entre 24 y 26 viajes al año, de los cuales alrededor de ocho corresponden a turismo. Esa frecuencia ha llevado a las empresas a desarrollar alternativas más flexibles y tarifas más accesibles.

A nivel de aerolíneas, JetSmart observa un aumento en la frecuencia de viaje para 1 de cada 2 usuarios, en general, quienes realizan entre 4 a más viajes por año. Además, alentados por la espontaneidad de la compra, hasta lanzaron programas de membresía para rutas directas, según su Índice SMART 2025, su encuesta anual aplicada a más de 22.000 pasajeros en ocho mercados de Sudamérica.