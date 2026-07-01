Por Maritza Saenz

Los millennials peruanos —nacidos entre 1981 y 1996— ya representan cerca de cuatro de cada diez viajeros que se desplazan por el país. Solo en el 2025, este segmento concentró el 40% del total de pasajeros, lo que los convierte en la segunda generación más viajera, solo por detrás de los centennials (1997-2012), según PromPerú.

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