Por Maritza Saenz, Fiorella Gil Mena

El talento joven está cada vez más dispuesto a cruzar fronteras en busca de mejores oportunidades. Esta tendencia refleja un cambio en las prioridades de las nuevas generaciones y constituye, al mismo tiempo, un llamado de atención para que las empresas revisen sus políticas de contratación, desarrollo e incentivos laborales.

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