Por Kenyi Peña Andrade

Mientras la inteligencia artificial gana terreno en las empresas y automatiza cada vez más tareas, el papel de quienes toman decisiones y conducen las organizaciones no pierde relevancia. Lejos de desplazar a los profesionales de Administración, la transformación digital está elevando el valor de un perfil capaz de combinar estrategia, liderazgo y conocimiento del negocio en un entorno donde los cambios son constantes.