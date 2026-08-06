Por Christian Gambini

Los veterinarios sostienen que permitir a los gatos acceder al exterior bajo supervisión favorece su comportamiento y contribuye a su desarrollo físico y emocional. De acuerdo con los expertos, las salidas controladas ofrecen estímulos que mejoran el bienestar de las mascotas, siempre que se realicen en condiciones seguras y con las medidas adecuadas de protección. Asimismo, un estudio publicado en la revista Frontiers in Veterinary Science analizó el estado de bienestar de los felinos antes y después de incorporar estas salidas, obteniendo resultados positivos para los animales y sus propietarios. Los investigadores destacan que el éxito de esta práctica depende de utilizar espacios protegidos, como vallas antiescape, recintos exteriores cerrados conocidos como catios o paseos con arneses y correas especialmente diseñados para gatos.