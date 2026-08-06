Los veterinarios sostienen que permitir a los gatos acceder al exterior bajo supervisión favorece su comportamiento y contribuye a su desarrollo físico y emocional. De acuerdo con los expertos, las salidas controladas ofrecen estímulos que mejoran el bienestar de las mascotas, siempre que se realicen en condiciones seguras y con las medidas adecuadas de protección. Asimismo, un estudio publicado en la revista Frontiers in Veterinary Science analizó el estado de bienestar de los felinos antes y después de incorporar estas salidas, obteniendo resultados positivos para los animales y sus propietarios. Los investigadores destacan que el éxito de esta práctica depende de utilizar espacios protegidos, como vallas antiescape, recintos exteriores cerrados conocidos como catios o paseos con arneses y correas especialmente diseñados para gatos.

Los especialistas aseguran estos beneficios para los gatos cuando salen a la calle, pero supervisados

La posibilidad de permitir que los gatos domésticos salgan al exterior continúa generando opiniones divididas entre especialistas y propietarios. Mientras mantenerlos exclusivamente en casa reduce los riesgos, también puede limitar la expresión de sus comportamientos naturales. No obstante, investigaciones recientes plantean que las salidas controladas representan una alternativa beneficiosa para mejorar su bienestar. Los estudios indican que los felinos que acceden al exterior de manera segura presentan una conducta más tranquila, muestran mayor curiosidad y fortalecen el vínculo con sus cuidadores. Asimismo, la exposición a estímulos naturales, como el viento, los aromas y los sonidos del entorno, favorece la activación de sus instintos y contribuye a una mejor calidad de vida sin comprometer su seguridad.

Cuando los gatos salen se reduce los problemas que siempre causan en el interior del hogar

La investigación también evidenció una disminución significativa de conductas no deseadas en los gatos que contaban con acceso controlado al exterior. Entre los cambios observados se encuentran una menor tendencia a marcar territorio dentro del hogar, reducir los daños en muebles y presentar menos episodios de agresividad. Estos resultados refuerzan los beneficios de proporcionar espacios seguros para su exploración. Durante varias semanas, los investigadores realizaron un seguimiento detallado del comportamiento y del estado emocional de los felinos. Para garantizar la confiabilidad de los resultados, compararon las reacciones de los animales antes y después de introducir modificaciones en su entorno. Este análisis permitió sustentar con mayor precisión el impacto positivo de las salidas supervisadas sobre su bienestar.

Las adaptaciones a estas nuevas rutinas para un gato deben ser premiadas para que así aprenda y se estimule

Por otro lado, los médicos veterinarios recomiendan que la incorporación de los gatos a las salidas supervisadas se realice de manera progresiva para facilitar su adaptación. Asimismo, destacan la importancia de reforzar cada avance con estímulos positivos, de modo que el animal relacione el acceso al exterior con experiencias seguras, agradables y libres de estrés. De acuerdo con los informes elaborados por los especialistas, los efectos de esta práctica pueden apreciarse en poco tiempo. Además, tras acceder a espacios protegidos, los felinos mostraron un incremento significativo de emociones positivas y una mejor disposición en su comportamiento diario, resultados que respaldan los beneficios de este tipo de manejo.

Otras de las recomendaciones es desestresar a los gatos en especial cuando se encuentra en casa nueva

El estrés en los gatos puede originarse por diversos factores, entre ellos cambios en el hogar, ruidos intensos, la llegada de otra mascota, visitas frecuentes, mudanzas o la falta de estímulos. Debido a que los felinos son animales territoriales y acostumbrados a las rutinas, cualquier modificación en su entorno puede afectar su comportamiento y bienestar.

Para ayudar a reducir el estrés de un gato, los especialistas recomiendan las siguientes medidas:

Mantener una rutina estable, respetando horarios regulares para la alimentación, el juego y los periodos de descanso.

Acondicionar un espacio seguro y tranquilo, como una cama, una caja de cartón o un rincón donde el animal pueda refugiarse sin ser molestado.

Dedicar entre 15 y 20 minutos diarios al juego, utilizando juguetes que estimulen su instinto de caza y contribuyan a liberar tensión.

Enriquecer el entorno con rascadores, árboles para gatos, plataformas elevadas y juguetes interactivos que favorezcan su actividad física y mental.

Evitar los castigos o los gritos, optando por reforzar las conductas positivas mediante recompensas y un trato paciente.

Respetar el espacio del felino y permitir que sea él quien decida cuándo desea interactuar con las personas.

Recurrir, cuando sea necesario, al uso de feromonas sintéticas en difusores o aerosoles para brindarle mayor sensación de seguridad durante situaciones que puedan generarle estrés.

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