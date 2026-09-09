Por Redacción EC

Los gatos se han convertido en una de las mascotas más populares del mundo y forman parte de millones de hogares, donde suelen ocupar un lugar especial entre los integrantes de la familia. Su comportamiento independiente, sus particulares formas de comunicarse y la manera en que establecen vínculos con las personas han despertado durante años la curiosidad de quienes conviven con ellos. Aunque para muchos son animales conocidos por su carácter tranquilo y misterioso, detrás de sus hábitos cotidianos existen características que no siempre son fáciles de identificar a simple vista. Desde tiempos antiguos, estos felinos han mantenido una estrecha relación con los seres humanos, pero su historia se remonta mucho más atrás y está marcada por un proceso de adaptación que explica buena parte de su comportamiento actual. Sus sentidos, rutinas, capacidad para desplazarse y hasta la forma en que interactúan con otros animales tienen particularidades que los diferencian de otras mascotas.