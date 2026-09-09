Los gatos se han convertido en una de las mascotas más populares del mundo y forman parte de millones de hogares, donde suelen ocupar un lugar especial entre los integrantes de la familia. Su comportamiento independiente, sus particulares formas de comunicarse y la manera en que establecen vínculos con las personas han despertado durante años la curiosidad de quienes conviven con ellos. Aunque para muchos son animales conocidos por su carácter tranquilo y misterioso, detrás de sus hábitos cotidianos existen características que no siempre son fáciles de identificar a simple vista. Desde tiempos antiguos, estos felinos han mantenido una estrecha relación con los seres humanos, pero su historia se remonta mucho más atrás y está marcada por un proceso de adaptación que explica buena parte de su comportamiento actual. Sus sentidos, rutinas, capacidad para desplazarse y hasta la forma en que interactúan con otros animales tienen particularidades que los diferencian de otras mascotas.

¿Creías conocerlos? 8 curiosos datos sobre los gatos que probablemente no sabías





1. Su origen

La historia de los gatos domésticos está marcada por un largo proceso de evolución y adaptación. Hace alrededor de 10.000 años apareció el gato montés, conocido científicamente como Felis silvestris, una especie que guarda una estrecha relación con los primeros antepasados de los felinos que hoy viven junto a las personas.

2. Su convivencia con los humanos

La evidencia más antigua de una relación cercana entre gatos y seres humanos tiene unos 9.500 años y fue encontrada en Chipre. Con el paso del tiempo, estos animales adquirieron especial importancia en el antiguo Egipto, donde fueron vinculados con la diosa Bastet, asociada con la fertilidad. Además, era habitual que las familias tuvieran gatos en sus viviendas y se les atribuían propiedades relacionadas con la protección y la salud, según Infobae.

3. Cuidado con los medicamentos

El organismo de los gatos procesa determinadas sustancias de una manera muy diferente al cuerpo humano. Por ello, algunos fármacos que pueden ser utilizados por las personas sin mayores problemas representan un serio peligro para estos animales. Entre los ejemplos mencionados se encuentra la aspirina, cuyo uso debe evitarse sin una indicación veterinaria.

4. Su alimentación

Los felinos que viven en estado salvaje necesitan consumir varias presas pequeñas para cubrir sus necesidades energéticas. Una referencia señala que podrían requerir alrededor de diez ratones para alcanzar el aporte calórico necesario. Además, los gatos no perciben los sabores dulces como lo hacen los seres humanos, por lo que los alimentos con azúcar no generan en ellos la misma respuesta.

5. Su vínculo con las personas

A diferencia de los perros, los gatos suelen caracterizarse por tener un comportamiento más autónomo. Esta particularidad hace que puedan adaptarse con mayor facilidad a hogares donde sus propietarios pasan varias horas fuera por motivos de trabajo, estudios u otras actividades, aunque eso no significa que no necesiten atención, cuidados y compañía.

6. Su particular forma de comunicarse

Gran parte de la comunicación felina ocurre mediante movimientos corporales, posiciones de las orejas, la cola y otras señales físicas. Los maullidos, en cambio, son utilizados principalmente para interactuar con las personas. De esta manera, los gatos han desarrollado diferentes formas de llamar la atención de sus dueños y expresar determinadas necesidades.

7. Pasan muchas horas durmiendo

Dormir es una de las actividades a las que los gatos destinan una considerable cantidad de tiempo durante el día. Dependiendo de su edad, estado y nivel de actividad, pueden llegar a permanecer descansando hasta unas 16 horas diarias. Este comportamiento está relacionado con su naturaleza y con la necesidad de conservar energía.

8. Una anatomía diseñada para adaptarse

La rapidez, agilidad y flexibilidad que caracterizan a los gatos están estrechamente relacionadas con su estructura corporal. Sus hombros no se encuentran unidos al resto del esqueleto mediante una articulación rígida, sino que están sostenidos principalmente por músculos y ligamentos. A esto se suma una clavícula reducida, características que favorecen su capacidad para moverse, saltar y desplazarse por espacios estrechos.