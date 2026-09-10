Por Redacción EC

La ingeniería continúa llevando sus límites cada vez más lejos con proyectos que buscan transformar la manera en que las personas se desplazan entre distintas ciudades. Uno de los ejemplos más ambiciosos se encuentra en Europa, donde avanza la construcción de una gigantesca infraestructura que atravesará el subsuelo marino y alcanzará una extensión de 26,7 kilómetros, además de ubicarse a cientos de metros de profundidad. Se trata del proyecto E39 Rogfast, en Noruega, una obra que no solo promete convertirse en uno de los túneles submarinos de carretera más impresionantes del planeta, sino que también busca reducir considerablemente los tiempos de viaje en la costa oeste del país. Su magnitud, las condiciones geológicas del terreno y la complejidad de los trabajos han despertado el interés de quienes siguen de cerca las grandes obras de infraestructura.