Por Redacción EC

La lectura puede convertirse en una herramienta para ampliar conocimientos, descubrir nuevas ideas y comprender mejor algunos de los cambios que atraviesa el mundo. Incluso figuras vinculadas directamente con la tecnología y la innovación, como Elon Musk, han compartido en distintas ocasiones títulos que consideran interesantes para profundizar en asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la ciencia, la economía y la condición humana. El empresario sudafricano, conocido por estar al frente de compañías tecnológicas como Tesla, ha mostrado especial interés por obras que plantean preguntas sobre el futuro de la humanidad y el impacto que tendrán las nuevas tecnologías. Entre sus recomendaciones aparecen libros de reconocidos autores que abordan desde los riesgos de la IA hasta las razones detrás de la prosperidad económica.