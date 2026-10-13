El año 2026 entra en su etapa final y las salas de cine en todo el Perú se preparan para recibir una avalancha de estrenos cinematográficos. Desde esperados blockbusters de Hollywood, adaptaciones de videojuegos y sagas de ciencia ficción, hasta producciones peruanas, festivales de anime y especiales de terror para Halloween, la oferta para los cinéfilos es variada y abundante.

A continuación, te presentamos el calendario completo y detallado semana a semana con todos los largometrajes confirmados para llegar a las cadenas del país durante lo que queda del año.

Estrenos de Octubre 2026: Blockbusters, anime y la semana del terror

El mes de octubre combina grandes producciones de acción con reestrenos anime y la esperada maratón de terror previa a la noche de Halloween.

Semana del 15 al 21 de Octubre

Street Fighter: La icónica franquicia de videojuegos de peleas regresa a la pantalla grande en una adaptación cargada de artes marciales y acción.

La icónica franquicia de videojuegos de peleas regresa a la pantalla grande en una adaptación cargada de artes marciales y acción. One Piece: Aventura en la Isla Espiral: Evento cinematográfico y proyección especial para los fanáticos de la tripulación de los Sombrero de Paja.

Evento cinematográfico y proyección especial para los fanáticos de la tripulación de los Sombrero de Paja. La caída de la ballena ( Whalefall ): Un intenso drama de suspenso y supervivencia protagonizado por Austin Abrams y Josh Brolin.

Un intenso drama de suspenso y supervivencia protagonizado por Austin Abrams y Josh Brolin. Escuela de monstruos ( Monstruosa Mia ): Propuesta de animación enfocada en el público infantil y familiar.

Propuesta de animación enfocada en el público infantil y familiar. Yo, Narciso: Comedia latinoamericana de enredos y desarrollo personal protagonizada por Adrián Suar.

Comedia latinoamericana de enredos y desarrollo personal protagonizada por Adrián Suar. La Posesión de la Bruja: Cita de terror sobrenatural centrada en rituales ocultos.

Cita de terror sobrenatural centrada en rituales ocultos. Entrega al límite: Película de acción urbana y suspenso a alta velocidad.

Película de acción urbana y suspenso a alta velocidad. Los Inocentes: Producción dramática con sello de festival que llega a la cartelera comercial.

Semana del 22 al 28 de Octubre

Klara y el Sol: Dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Jenna Ortega, adapta la aclamada novela de ciencia ficción sobre la relación entre una joven y su amiga androide.

Dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Jenna Ortega, adapta la aclamada novela de ciencia ficción sobre la relación entre una joven y su amiga androide. El poder de la red ( El precio de la red ): Drama biográfico dirigido por Aaron Sorkin sobre la era digital y los gigantes tecnológicos.

Drama biográfico dirigido por Aaron Sorkin sobre la era digital y los gigantes tecnológicos. Ekeko: El muñeco de la suerte: Producción de cine peruano que fusiona la mitología andina con el género del terror y el suspenso.

Producción de cine peruano que fusiona la mitología andina con el género del terror y el suspenso. Sensatez y Sentimiento: Nueva adaptación cinematográfica del clásico literario de Jane Austen.

Nueva adaptación cinematográfica del clásico literario de Jane Austen. Terror en el Amazonas ( Boiúna ): Largometraje de suspenso ambiental que explora mitos y criaturas en la selva amazónica.

Largometraje de suspenso ambiental que explora mitos y criaturas en la selva amazónica. Sacrificio: Los Elegidos: Película de suspenso e intriga religiosa.

Película de suspenso e intriga religiosa. Tierra de mi padre (Fatherland): Drama de época sobre memorias familiares e identidades rotas.

Semana del 29 al 31 de Octubre (Especial Halloween)

Wildwood: El Bosque Salvaje: El aclamado estudio de animación stop-motion Laika ( Coraline ) regresa con una historia de fantasía y aventuras en un bosque prohibido.

El aclamado estudio de animación stop-motion Laika ( ) regresa con una historia de fantasía y aventuras en un bosque prohibido. El Heladero: Dulce Sabor A Muerte: Una propuesta slasher moderna bajo la batuta del cineasta Eli Roth.

Una propuesta slasher moderna bajo la batuta del cineasta Eli Roth. Estación Zombie: Terror de ritmo acelerado y supervivencia frente a hordas de infectados.

Terror de ritmo acelerado y supervivencia frente a hordas de infectados. Everest: La Otra Cara: Documental de expedición y aventura que revela los peligros no contados del pico más alto del mundo.

Documental de expedición y aventura que revela los peligros no contados del pico más alto del mundo. El Pintor de los Milagros: Drama espiritual inspirado en relatos clásicos de fe.

Estrenos de Noviembre 2026: Sagas masivas, monstruos y cine nacional

Noviembre destaca por la llegada de grandes sagas literarias adaptadas al cine y regresos esperados en el cine peruano e internacional.

Semana del 5 al 11 de Noviembre

Godzilla Minus Zero: La consagrada saga del Kaiju de Toho regresa con una secuela que promete devastación a escala monumental.

La consagrada saga del Kaiju de Toho regresa con una secuela que promete devastación a escala monumental. El gato con sombrero ( The Cat in the Hat ): Nueva reimaginación animada del querido personaje infantil creado por Dr. Seuss.

Nueva reimaginación animada del querido personaje infantil creado por Dr. Seuss. Pinocho: El Lado Oscuro: Adaptación de terror basada en la célebre criatura de madera.

Adaptación de terror basada en la célebre criatura de madera. Caballo Salvaje Nueve: Drama de acción y carreras clandestinas.

Drama de acción y carreras clandestinas. El Club de la Seducción: Comedia romántica sobre enredos modernos.

Semana del 12 al 18 de Noviembre

La Gran Sangre: Ojo x Ojo: La emblemática saga de justicia urbana regresa a las pantallas gigantes peruanas con una entrega cargada de acción.

La emblemática saga de justicia urbana regresa a las pantallas gigantes peruanas con una entrega cargada de acción. Akira 4K: Reestreno de la obra maestra de la animación japonesa dirigida por Katsuhiro Otomo, remasterizada completamente para salas de cine.

Reestreno de la obra maestra de la animación japonesa dirigida por Katsuhiro Otomo, remasterizada completamente para salas de cine. Aniquilación: Thriller de ciencia ficción que explora lo desconocido.

Semana del 19 al 25 de Noviembre

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha ( The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ): El regreso del universo de Panem a través de esta precuela centrada en los 50° Juegos del Hambre.

El regreso del universo de Panem a través de esta precuela centrada en los 50° Juegos del Hambre. Yo Soy Rocky: Biopic dramático inspirado en la historia de superación deportiva de uno de los pugilistas más emblemáticos del cine.

Biopic dramático inspirado en la historia de superación deportiva de uno de los pugilistas más emblemáticos del cine. Migrantes: Drama social que aborda las complejidades del desplazamiento humano.

Semana del 26 al 30 de Noviembre

Coquito: La Película: Producción cinematográfica peruana basada en la inspiradora historia detrás del libro de texto que enseñó a leer a millones de niños.

Producción cinematográfica peruana basada en la inspiradora historia detrás del libro de texto que enseñó a leer a millones de niños. La Nueva Focker: Comedia familiar que continúa la famosa saga de humor y enredos familiares.

Comedia familiar que continúa la famosa saga de humor y enredos familiares. Hechizo: Bienvenidos a Hexe: Película de fantasía e internados mágicos pensada para el público juvenil.

Estrenos de Diciembre 2026: Los colosos de cierre de año

El último mes del año cierra por todo lo alto con las dos apuestas cinematográficas más grandes del 2026.

Semana del 10 al 16 de Diciembre

Quiero tu sexo: Drama de intriga psicológica y suspenso.

Semana del 17 al 31 de Diciembre (Grandes estrenos navideños)