El regreso de los Vengadores programado para este 17 de diciembre ha desatado una auténtica locura colectiva en el país. La preventa oficial para el estreno de “Avengers: Doomsday” rompió récords absolutos en Perú luego de que la totalidad de las entradas puestas a la venta se agotaran en cuestión de minutos a través de las páginas web y aplicaciones de las principales cadenas de cine.

Éxito rotundo en la preventa de “Avengers: Doomsday” en Perú

Desde el primer minuto del inicio de la preventa, las plataformas digitales de los cines peruanos registraron una afluencia masiva de usuarios y filas virtuales de miles de personas. La alta demanda provocó un sold out inmediato en todas las salas.

Las entradas para la película se agotaron rápidamente, destacando especialmente la pantalla de máxima calidad Infinity Vision, cuyas localidades volaron durante las primeras horas de la madrugada.

¿Se habilitarán nuevas entradas para ver “Avengers: Doomsday”?

Ante el colapso y la rápida venta del boletaje, miles de fanáticos que se quedaron sin acceso se preguntan si las cadenas de cine liberarán nuevas funciones o salas adicionales. Por el momento, la respuesta a si se habilitarán nuevas entradas sigue abierta: pronto lo averiguaremos a medida que los exhibidores actualicen su programación.

¿De qué trata “Avengers: Doomsday” y por qué causa tanto furor?

“Avengers: Doomsday” marca el inicio de una nueva era dentro del Universo Cinematográfico de Marvel con el esperado debut de Doctor Doom. La expectativa por ver el regreso de los héroes más poderosos del planeta en la pantalla grande ha convertido a esta cinta en uno de los eventos cinematográficos más solicitados del año en la cartelera peruana.

Tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”

Ficha técnica de “Avengers: Doomsday”

Título original: Avengers: Doomsday

Título en español: Avengers: Doomsday

Dirección: Anthony Russo y Joe Russo (Hermanos Russo)

Anthony Russo y Joe Russo (Hermanos Russo) Guion: Stephen McFeely y Michael Waldron

Stephen McFeely y Michael Waldron Producción: Kevin Feige (Marvel Studios) y AGBO

Kevin Feige (Marvel Studios) y AGBO Música: Alan Silvestri

Alan Silvestri Fotografía: Newton Thomas Sigel

Newton Thomas Sigel Género: Acción, Ciencia Ficción, Superhéroes

Acción, Ciencia Ficción, Superhéroes Compañía productora: Marvel Studios

Marvel Studios Distribución: Walt Disney Studios Motion Pictures

Walt Disney Studios Motion Pictures País de origen: Estados Unidos PNG

Reparto y actores confirmados