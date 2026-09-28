El regreso de los Vengadores programado para este 17 de diciembre ha desatado una auténtica locura colectiva en el país. La preventa oficial para el estreno de “Avengers: Doomsday” rompió récords absolutos en Perú luego de que la totalidad de las entradas puestas a la venta se agotaran en cuestión de minutos a través de las páginas web y aplicaciones de las principales cadenas de cine.
Éxito rotundo en la preventa de “Avengers: Doomsday” en Perú
Desde el primer minuto del inicio de la preventa, las plataformas digitales de los cines peruanos registraron una afluencia masiva de usuarios y filas virtuales de miles de personas. La alta demanda provocó un sold out inmediato en todas las salas.
Las entradas para la película se agotaron rápidamente, destacando especialmente la pantalla de máxima calidad Infinity Vision, cuyas localidades volaron durante las primeras horas de la madrugada.
¿Se habilitarán nuevas entradas para ver “Avengers: Doomsday”?
Ante el colapso y la rápida venta del boletaje, miles de fanáticos que se quedaron sin acceso se preguntan si las cadenas de cine liberarán nuevas funciones o salas adicionales. Por el momento, la respuesta a si se habilitarán nuevas entradas sigue abierta: pronto lo averiguaremos a medida que los exhibidores actualicen su programación.
¿De qué trata “Avengers: Doomsday” y por qué causa tanto furor?
“Avengers: Doomsday” marca el inicio de una nueva era dentro del Universo Cinematográfico de Marvel con el esperado debut de Doctor Doom. La expectativa por ver el regreso de los héroes más poderosos del planeta en la pantalla grande ha convertido a esta cinta en uno de los eventos cinematográficos más solicitados del año en la cartelera peruana.
Tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”
Ficha técnica de “Avengers: Doomsday”
- Título original: Avengers: Doomsday
- Título en español: Avengers: Doomsday
- Dirección: Anthony Russo y Joe Russo (Hermanos Russo)
- Guion: Stephen McFeely y Michael Waldron
- Producción: Kevin Feige (Marvel Studios) y AGBO
- Música: Alan Silvestri
- Fotografía: Newton Thomas Sigel
- Género: Acción, Ciencia Ficción, Superhéroes
- Compañía productora: Marvel Studios
- Distribución: Walt Disney Studios Motion Pictures
- País de origen: Estados Unidos PNG
Reparto y actores confirmados
- Robert Downey Jr. como Victor von Doom / Doctor Doom
- Pedro Pascal como Reed Richards / Mister Fantastic
- Vanessa Kirby como Sue Storm / Invisible Woman
- Joseph Quinn como Johnny Storm / Human Torch
- Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing
- Chris Hemsworth como Thor
- Chris Evans como Steve Rogers
- Anthony Mackie como Sam Wilson / Captain America
- Sebastian Stan como Bucky Barnes / Winter Soldier
- Florence Pugh como Yelena Belova / Black Widow
- Tom Hiddleston como Loki
- Benedict Cumberbatch como Doctor Stephen Strange
- Letitia Wright como Shuri / Black Panther
- Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man
- David Harbour como Alexei Shostakov / Red Guardian
- Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent
- Hannah John-Kamen como Ava Starr / Ghost
- Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry
- Danny Ramirez como Joaquín Torres / Falcon
- Tenoch Huerta como Namor
- Patrick Stewart como Profesor Charles Xavier
- Ian McKellen como Erik Lehnsherr / Magneto
- Kelsey Grammer como Hank McCoy / Beast
- Channing Tatum como Remy LeBeau / Gambit