El esperado reestreno de la película más taquillera de Marvel Studios vuelve a paralizar a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Con el lanzamiento especial de “Avengers: Endgame - Encore”, millones de espectadores alrededor del mundo se hacen la misma pregunta antes de comprar su boleto o levantarse de la cine: ¿vale la pena quedarse hasta que se apaguen las luces por completo? Aquí te lo contamos sin spoilearte nada.

¿Tiene escenas post-créditos “Avengers: Endgame - Encore”?

La respuesta corta y directa es SÍ. A diferencia de otros reestrenos que solo incluyen material conmemorativo o saludos del elenco antes del inicio, la versión “Encore” cuenta con metraje inédito reservado para el tramo final de la cinta.

Marvel Studios ha vuelto a su fórmula clásica y ha incluido contenido post-créditos totalmente nuevo, diseñado para conectar los acontecimientos de esta entrega con los próximos grandes eventos del estudio, abriendo el camino directo hacia Avengers: Doomsday. Por lo tanto, si vas al cine, es imprescindible que te quedes en tu asiento hasta el último segundo.

¿Cuántas escenas adicionales hay y en qué momento salen?

Para que no te pierdas nada durante tu visita a la sala, la versión Encore incluye dos secuencias adicionales distribuidas durante la fase de créditos:

Escena mid-credits (a mitad de créditos): Aparece justo después de la primera secuencia estilizada con los nombres del reparto principal.

Aparece justo después de la primera secuencia estilizada con los nombres del reparto principal. Escena post-credits (al final de los créditos): Se proyecta justo al concluir la totalidad de los créditos rodantes de la película.

Ambas secuencias forman parte fundamental del atractivo de esta edición especial, por lo que te recomendamos no moverte de la sala hasta que se enciendan las luces.

¿Vale la pena quedarse a ver las escenas post-créditos de la versión “Encore”?

Absolutamente. Las escenas añadidas en esta reedición no son simples tomas falsas ni fragmentos cómicos sin relevancia. Se trata de contenido narrativo clave que amplía la trama y ofrece un vistazo directo al futuro de la franquicia.

Si eres seguidor del MCU y quieres estar al día con las ramificaciones de la historia, el material adicional de “Avengers: Endgame - Encore” aporta información relevante sobre el destino de varios personajes y prepara el terreno para la llegada de las próximas películas de la saga.

Recomendaciones para disfrutar de “Avengers: Endgame - Encore” en el cine

Si planeas asistir a las salas para vivir esta experiencia extendida, ten en cuenta estos consejos rápidos: