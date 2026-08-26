Los fanáticos de Marvel ya pueden comenzar la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados del año. ‘Avengers: Doomsday’ promete reunir a personajes que durante años parecían pertenecer a historias distintas. El primer adelanto ya dejó varias sorpresas y abrió la puerta a un choque que podría cambiar el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel. Además, la presencia de Doctor Doom ha elevado todavía más las expectativas alrededor de la cinta. Perú también será parte de este esperado lanzamiento en los cines. Pero la gran pregunta es cuándo podrán los seguidores peruanos sentarse frente a la pantalla para descubrir qué ocurrirá. La espera ya tiene un momento marcado en el calendario, aunque todavía queda conocer todos los detalles. En las siguientes líneas te contamos cuándo llegará el largometraje a los cines peruanos.

Separen este día fans de Marvel: en esta fecha se estrena ‘Avengers: Doomsday’ en Perú

La nueva película de Marvel estará nuevamente a cargo de Anthony y Joe Russo, quienes regresan a la dirección para llevar a la pantalla una nueva historia de los Vengadores. El lanzamiento tendrá una diferencia de un día según la región: Estados Unidos y Canadá la recibirán el 18 de diciembre, mientras que Perú y otros países de Latinoamérica podrán verla desde el 17 de diciembre. La cinta marcará, además, el esperado regreso de los Vengadores a una producción central de la franquicia después de Avengers: Endgame, que llegó a los cines en 2019.

Ni siquiera se estrena y ya arrasa: el récord que acaba de conseguir ‘Avengers: Doomsday’

Previo a su lanzamiento oficial en la pantalla grande, la producción dirigida por Anthony y Joe Russo habría superado los US$35 millones en preventa en Estados Unidos, luego de comenzar el 20 de julio, coincidiendo con la presentación también de su primer tráiler, de acuerdo con el rastreador especializado Global Box Office.

En un principio, la venta de entradas se habilitó para funciones en formatos premium y aproximadamente mil cines de Norteamérica, para luego ampliarse a más establecimientos a solo casi tres meses del estreno. Es importante señalar que, ‘Avengers: Endgame’ registró cerca de US$120 y US$140 millones en preventa de boletos, aunque esta cifra se alcanzó durante un periodo de comercialización considerablemente más breve, conforme comparte RPP. Así, la película de Marvel Studios representa un récord histórico en la industria y apunta a convertirse en uno de los grandes estrenos del 2026.

¿Cuánto obtuvo La Odisea en su estreno en cines?

De acuerdo con el medio Ámbito, ‘La Odisea’, producción de Universal Pictures, se convirtió en la película con clasificación R (Restricted o restringida) más taquillera de la historia, tras alcanzar una recaudación mundial de US$1 352 millones. Así, con esta cifra, superó los US$1 330 millones obtenidos anteriormente por ‘Deadpool & Wolverine’ de Marvel. Es decir, hasta ahora, la cinta dirigida por Christopher Nolan obtuvo US$835,6 millones a nivel mundial, mientras que US$516,3 millones corresponden a Estados Unidos.

Asimismo, la buena noticia del nuevo récord de taquilla la reveló el actor Ryan Reynolds a través de sus redes sociales antes de que Universal Pictures lo confirmara oficialmente. Es importante mencionar que, en Estados Unidos, la clasificación R de la Motion Picture Association (MPA) corresponde a películas destinadas a un público adulto que pueden contener lenguaje explícito, violencia, desnudez, contenido sexual o consumo de drogas. En el caso de los menores de 17 años solo pueden ingresar a estas funciones si están acompañados por un adulto.