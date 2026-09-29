Keiko Fujimori muestra decreto que dispone el aumento del sueldo mínimo a S/1230.
Keiko Fujimori muestra decreto que dispone el aumento del sueldo mínimo a S/1230.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, indicó que las micro y pequeñas empresas buscan reunirse con el Gobierno luego del aumento del sueldo mínimo.

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