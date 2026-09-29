Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, indicó que las micro y pequeñas empresas buscan reunirse con el Gobierno luego del aumento del sueldo mínimo.

El representante del sector planteó establecer estrategias que permitan aplicar la medida y fortalecer el crecimiento de las empresas.

“A nosotros nos hubiera encantado que en el anuncio del 28 de julio, la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, nos convoque para trazar la estrategia de cómo es que vamos a acompañar a las Mypes a crecer”, precisó para Exitosa.

“Promperú y Proinversión, son dos mecanismos de promoción muy importantes, nadie puede negar la utilidad y fortaleza que ha tenido en los últimos años. A nosotros nos quitaron Prompyme en el 2007 y lo estamos pidiendo, pero con una estrategia distinta. Sentémonos para ya olvidarnos del mínimo vital, para que eso pase, las empresas tienen que crecer, hay que apoyarlas, hacerlas productivas y competitivas”, agregó.

Cabe precisar que el Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 015-2026-TR, el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1,130 a S/1,230. El incremento establece un alza de S/100 que corresponde al primer tramo desde el jueves 1 de octubre.

Luego, se iniciará con el segundo tramo de S/70, dicho monto será fijado mediante otro decreto supremo que deberá emitirse durante los primeros seis meses del próximo año, hasta llevar al sueldo mínimo a los S/1,300.