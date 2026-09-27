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Resumen

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Por Redacción Economía

Más de S/3.500 millones serán destinados a cuatro megaproyectos estratégicos como parte del denominado Quinquenio de la Infraestructura Turística, una agenda anunciada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para diversificar la oferta, desarrollar nuevos polos de atracción y fortalecer segmentos como naturaleza, aventura, turismo comunitario y turismo de reuniones.

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