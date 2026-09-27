Más de S/3.500 millones serán destinados a cuatro megaproyectos estratégicos como parte del denominado Quinquenio de la Infraestructura Turística, una agenda anunciada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para diversificar la oferta, desarrollar nuevos polos de atracción y fortalecer segmentos como naturaleza, aventura, turismo comunitario y turismo de reuniones.

Las iniciativas son el Eje Noramazónico, con Kuélap como eje; el Corredor Valle del Colca–Arequipa; Las Playas del Norte; y el megaproyecto de Choquequirao. Los proyectos se encuentran actualmente en proceso y forman parte de una apuesta de largo plazo para fortalecer la infraestructura turística del país.

Las iniciativas buscan atraer mayor turismo receptivo que solo el 2025 generó más de US$5.350 millones en divisas, superando los niveles prepandemia, según informó la viceministra de Turismo, Liz Chirinos. “Ser competitivos significa transformar nuestros recursos en experiencias de nivel internacional, fortaleciendo el territorio y la calidad del servicio”, afirmó.

Para el fortalecimiento de la actividad, la agenda del Mincetur también pone foco en la conectividad aérea. En ese sentido, Chirinos resaltó la reinstalación de la Mesa de Conectividad Aérea, mediante la cual se trabajará con el sector privado y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) nuevas rutas y frecuencias, entre las que figuran Cusco–São Paulo y Cusco–Santiago de Chile, que buscan fortalecer la integración del Perú con mercados internacionales y favorecer también el turismo interno.

Otro pilar de esta agenda es la transformación digital. Al respecto, la viceministra destacó herramientas como el asistente de inteligencia artificial de Peru.travel, las plataformas Turismo Comunitario y TUR4ALL, el desarrollo de Destinos Turísticos Inteligentes y la próxima implementación del Observatorio Turístico Nacional.

Según indicó, estas herramientas contribuirán a mejorar la experiencia del visitante y a fortalecer la toma de decisiones públicas y privadas sobre la base de información confiable.

Todo esto se informó durante la ceremonia por el Día Mundial del Turismo, realizada en la Casa de Correos y Telégrafos, en el Centro Histórico de Lima, bajo el concepto “Turismo es conexión”. La actividad fue liderada por la viceministra Chirinos, en representación del titular del Mincetur, Rogers Valencia.

Leonidas Orellana es reconocido como Amauta de la Artesanía

Durante la ceremonia, la viceministra también entregó el Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 2026 al maestro ayacuchano Leonidas Orellana Castro, en reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas a preservar, transmitir y poner en valor la cerámica tradicional de Quinua.

Con esta distinción, el Perú suma 43 artesanos reconocidos como Amautas desde la creación del premio, en 2000.

Nacido en Quinua, Ayacucho, Orellana Castro aprendió el oficio de su abuelo, el maestro Daniel Castro, y ha mantenido vigentes las técnicas y materiales tradicionales de su localidad, incorporando elementos inspirados en la iconografía Wari.

“De Nuestras Manos” reunirá a 90 artesanos

En otro momento, se anunció una nueva edición de la Feria Nacional “De Nuestras Manos”, que se realizará en el Parque Alfredo Salazar, a pocos metros de Larcomar. La feria reunirá a 90 artesanos de las 25 regiones del país y se suma a las 13 ediciones realizadas anteriormente.

“De Nuestras Manos” se ha consolidado como una de las principales plataformas comerciales impulsadas por el Estado para fortalecer la actividad artesanal, generar oportunidades de mercado y poner en valor el talento y la diversidad cultural de los artesanos de las 25 regiones del país y Lima Metropolitana.