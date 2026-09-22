Por Redacción EC

Viajar en avión supone que el equipaje pase por diferentes etapas antes de llegar nuevamente a las manos de su propietario. Desde el momento en que se entrega en el aeropuerto hasta su retiro en el destino, la maleta puede quedar fuera del campo de visión del pasajero durante varias horas. Por esta razón, tomar algunas precauciones antes de abordar puede ayudar a identificar posibles alteraciones y reducir situaciones inesperadas. La importancia de estas medidas cobró especial relevancia tras conocerse una investigación relacionada con la presunta colocación de sustancias ilícitas en equipajes de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Frente a escenarios de este tipo, existen recomendaciones prácticas que cualquier viajero puede incorporar antes, durante y después de su recorrido.