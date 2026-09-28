El universo creado por Eiichiro Oda acaba de cerrar una de sus etapas más impactantes y comentadas en la televisión. La transmisión de la temporada 2026 del anime de “ONE PIECE” ha llegado oficialmente a su fin, dejando a la comunidad global de fans en absoluto shock tras adaptar los impactantes sucesos iniciales del arco de Elbaf.

Con un despliegue de animación sin precedentes por parte de Toei Animation, el último episodio no solo consolidó la llegada de los Sombrero de Paja a la mítica tierra de los gigantes, sino que culminó con una revelación estremecedora: la irrupción de Imu-Gunko haciendo uso de la devastadora técnica Domi Reversi. Ante semejante desenlace, la pregunta inevitable que domina las redes sociales es una sola: ¿Cuándo podremos ver el capítulo 1181 y el retorno del anime semanal?

El impactante final de la temporada 2026 y el arco de Elbaph

La entrada a Elbaf prometía ser una aventura llena de lore, historia antigua y vikingos gigantescos, pero el cierre de esta entrega del 2026 superó cualquier expectativa. El clímax del episodio no solo dejó en suspenso el destino de Luffy y sus nakamas, sino que escaló el conflicto a nivel mundial con la manifestación directa de las fuerzas más oscuras del Gobierno Mundial.

La escena en la que Imu-Gunko despliega el poder del Domi Reversi ha cambiado por completo las reglas del juego. La capacidad de reestructurar y alterar la realidad geográfica y los sucesos del pasado/presente mediante esta habilidad no solo dejó paralizados a los gigantes de Elbaf, sino que dejó la narrativa en su punto de mayor tensión en años. Toei Animation decidió pausar la serie regular justamente en el instante de mayor incertidumbre, dejando a los espectadores con la urgencia de saber qué ocurrirá en el capítulo 1181.

¿Cuándo se estrena el episodio 1181 de “ONE PIECE”?

Para el dolor de los seguidores semanales, el anime de “ONE PIECE” entrará en una pausa prolongada durante todo el año 2027, por lo que el episodio 1181 no llegará a la pantalla chica en el corto plazo.

Siguiendo el nuevo formato de producción de Toei Animation —enfocado en otorgar pausas de calidad para evitar el relleno y dar margen de distancia al manga de Eiichiro Oda—, la serie de televisión regular se tomará un descanso de varios meses. La fecha estimada para el retorno del anime con el episodio 1181 está proyectada para los primeros meses de 2028.

Esta decisión busca garantizar que la resolución de la batalla en Elbaf mantenga el nivel cinematográfico de animación que la franquicia ha demostrado en sus arcos más recientes.

La película de “God Valley”: El gran evento de “ONE PIECE” para 2027

Aunque la serie semanal estará ausente en 2027, los fans no se quedarán con las manos vacías. Shueisha y Toei Animation han confirmado oficialmente que el próximo año el foco absoluto de la franquicia estará en las salas de cine con el esperado largometraje enfocado en ‘El Incidente de God Valley’.

Esta película promete adaptar y profundizar en uno de los eventos más misteriosos y legendarios de toda la obra de Oda:

El enfrentamiento definitivo: La alianza entre Gol D. Roger y Monkey D. Garp.

La alianza entre Gol D. Roger y Monkey D. Garp. La caída de una leyenda: El fin de los Piratas de Rocks y su capitán, Rocks D. Xebec.

El fin de los Piratas de Rocks y su capitán, Rocks D. Xebec. Secretos revelados: La implicación de los Nobles Mundiales (Tenryuubito) y los Caballeros Dios en la isla desaparecida.

Con este estreno en cines programado para 2027, el equipo de animación concentrará sus mayores recursos en entregar una experiencia visual legendaria, lo que explica directamente la pausa de la serie semanal (a falta de confirmación oficial) hasta 2028.

¿Desde dónde deberá empezar el capítulo 1181?

Cuando el episodio 1181 finalmente se estrene, la trama deberá retomar de inmediato las consecuencias directas de la llegada de Imu-Gunko. El uso del Domi Reversi no solo amenaza la integridad física de la isla de Elbaf, sino que coloca a Luffy en una posición donde la fuerza bruta del Gear 5 podría no ser suficiente por sí sola.

El regreso del anime en 2028 no solo traerá la resolución de este enfrentamiento, sino que marcará el camino hacia la fase final definitiva de la historia. Para quienes no deseen esperar dos años para saber qué ocurre tras el episodio 1180, la alternativa directa será continuar la lectura en el manga a través de plataformas oficiales como Manga Plus, donde la historia escrita por Eiichiro Oda seguirá su curso habitual.